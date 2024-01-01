Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с Днем российского студенчества

Дорогие студенты и педагоги, друзья!

Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Этот праздник объединяет всех, кто испытывает неутолимую жажду знаний, поиска, открытий.

Сегодня Чувашия – регион, где для молодых и активных создано много возможностей, чтобы развиваться и менять жизнь к лучшему. Наши студенты не только успешно справляются с учебой, но и участвуют в общественной жизни, занимаются спортом и творчеством. Доказательство этому — успехи представителей республики во Всероссийском студенческом проекте «Твой Ход», на фестивале «Российская студенческая весна» и многих других проектах. Более тысячи студентов и преподавателей из Чувашии стали в прошлом году победителями различных всероссийских и международных конкурсов.

В республике действуют различные меры поддержки и программы для наших студентов – социальные, образовательные. Ежегодно более тысячи представителей талантливой молодежи становится стипендиатами Главы Чувашии, лауреатами Государственной молодежной премии.

Мы гордимся вашими успехами и возлагаем на вас большие надежды.

Желаю, чтобы каждый смог реализовать свой потенциал и стал настоящим профессионалом. Не сомневайся в себе и в своем выборе, пусть учеба приносит радость и помогает достичь заветной цели!