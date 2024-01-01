Глава Чувашии обратится с ежегодным Посланием Госсовету республики

Произойдет это событие на следующей неделе, 1 февраля, в 12.00. «Это главная планерка на год, в ходе которой обозначу основные достижения Чувашии, расскажу о главных задачах на ближайшую перспективу», — сообщил в своем телеграм-канале руководитель региона Олег Николаев.

Выступление будет транслироваться в телеграм-канале Главы Чувашии, на ресурсах социальных медиа — в сообществе «Олег Николаев | Чувашия» и в группе «Чувашская Республика» ВКонтакте, в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии, Национального радио Чувашии и «Таван радио». В ходе трансляции будет возможность оценить Послание и высказать свое мнение. Для этого необходимо просканировать появившийся на экране куар-код.