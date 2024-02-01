Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики на 2024 год

Уважаемые депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, почетные гости и приглашенные!

Дорогие жители Чувашской Республики!

«Кашни çынна е уйрăм халăхăн шăпине виçĕ юрату тытса пырать: ачасене юратни: ĕçе юратни: Тăван çĕр шыва юратни», — говорил наш выдающийся земляк, основатель российской научной школы этнопедагогики, академик Геннадий Никандрович Волков.

2023 год в Чувашии прошел под знаком Года счастливого детства, в России — Года педагога и наставника. Благодаря такому сочетанию нам удалось обеспечить синхронизацию и взаимное проникновение сотен тематических мероприятий, обобщить большой пласт работы по названным направлениям. Запустить новые формы поддержки педагогов, в особенности молодых, начинающих свой трудовой путь. Правильность реализованных действий подтверждается ростом доли молодых педагогов с 12 до 18 процентов.

В рамках программы «Земский учитель» с 2020 года 17 педагогов получили единовременную выплату в размере 1 млн. рублей. В этом году количество вакансий по этой программе увеличено до 15.

Одиннадцать педагогов Чувашии стали победителями самого престижного конкурса учителей на получение премии Президента Российской Федерации в размере 200 тыс. рублей.

Учебно-методический комплект по чувашскому языку, разработанный Ниной Николаевной Черновой, Людмилой Васильевной Николаевой и Валентиной Ивановной Игнатьевой, получил премию Правительства России в области образования за 2023 год.

Педагоги разработали учебно-методический комплект по обучению чувашскому языку и литературному чтению для школьников начальных классов. Важно поддержать это начинание и обеспечить подготовку учебников по курсу «История нашего края» для 5–7 классов.

Реализованы сотни проектов, направленных на всестороннее развитие подрастающего поколения. Налажена деятельность регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», его активистами осуществлены десятки проектов. Мы продолжили укреплять инфраструктуру и материально-техническую базу для разностороннего развития наших детей. В частности, за 2021–2023 годы построены 13 объектов образования, капитально отремонтированы 145. До 2020 года такого масштабного комплексного ремонта с привлечением федеральных и республиканских средств в школах не было. В области здравоохранения построено 112, отремонтировано 96 объектов, в сфере физической культуры и спорта построен 31, отремонтировано 22 объекта, в сфере культуры построено 23, отремонтировано 102 объекта.

В Чувашии загородные лагеря введены в эксплуатацию в основном в 1965–1975 годах, в целом их износ составляет 65%. В прошлом году республика вошла в число десяти регионов — участников федерального проекта по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления. В двух лагерях республики — «Бригантина» города Чебоксары и «Звездный» Цивильского муниципального округа — возведено по одному жилому корпусу, что позволило увеличить на 550 число мест. В текущем году планируется построить еще четыре быстровозводимых жилых корпуса на базе лагерей «Звездный» и «Березка». Это позволит увеличить число отдыхающих детей еще на 960 человек в год.

Все вышеназванное создает совершенно иные условия для деятельности педагогов, новые возможности для реализации творческих замыслов в воспитании и развитии подрастающего поколения. Несомненно, эту работу продолжим и в текущем году, и в будущем.

В настоящее время в стадии строительства шесть школ: две школы в городе Чебоксары, по одной в Новочебоксарске, поселке Кугеси, Канашском и Цивильском муниципальных округах, а также долгожданный детский сад в Моргаушском округе. В текущем году начнется строительство пристроя к школе № 1 в поселке Вурнары, а также школы в селе Комсомольское. Пока в плане капитального ремонта на 2024–2026 годы 49 школ. Есть уверенность, что эта цифра увеличится. Мы приложим для этого все усилия. Будет продолжена работа по благоустройству и созданию спортивных сооружений на прилегающих к школам территориях и обеспечению их антитеррористической защищенности. На эти цели в текущем году предусмотрено 783 млн. рублей с ростом в 1,3 раза относительно прошлого года.

Хотелось бы напомнить, что реализация программы капитального ремонта школ нами была начата в 2021 году. При ее запуске мы с вами установили стандарты модернизации школ, обеспечивающие образовательное, творческое и физическое развитие детей. В 2022 году по решению Президента России стартовала федеральная программа капитального ремонта школьной системы образования. В ее рамках капитальный ремонт зданий школ обеспечивается федеральным финансированием. Соответственно, за счет республиканского бюджета обеспечивается остальная часть регионального стандарта.

Правительству республики поручаю совместно с главами муниципалитетов обеспечить своевременное выполнение всех запланированных мероприятий. А также необходимо иметь в наличии утвержденные проектные решения по остальным объектам систем школьного, дошкольного, дополнительного и среднего профессионального образования, объектам культуры, спорта, летнего детского отдыха, социального обслуживания и здравоохранения для возможного включения в федеральные программы.

Мы с вами едины и непоколебимы в достижении Победы в специальной военной операции. Тысячи наших земляков заключили и продолжают подписывать контракты, чтобы с оружием в руках бороться с неонацизмом. Каждый на своем месте мы делаем и будем делать все для приближения к заветной цели.

Защитные сетки, вязаные носки, окопные свечи, письма солдатам на фронт, высокотехнологичные приспособления и оборудование, машины и механизмы и многое другое, что необходимо для выполнения боевых задач, направлено на передовую из Чувашии. Все мы понимаем, что тем самым окружаем наших бойцов вниманием и заботой. В разговорах с участниками СВО получаем подтверждение того, как важна действенная поддержка для поднятия боевого духа, понимания ценности жизни, укрепления уверенности в том, что мы вместе и Победа будет за нами.

Каждый боец для нас — герой! Мы благодарим каждого из них за смелость и отвагу, за мужество и героизм. Трое уроженцев Чувашии удостоены звания Героя России — Дмитрий Владимирович Семенов, Николай Алексеевич Петров, Александр Иванович Старчков. Недавно узнали о героическом подвиге Романа Евгеньевича Шалаева, который 9 лет учился в 51 школе Чебоксар, сейчас это лицей № 4.

Всецело поддерживаю инициативу по присвоению его имени лицею № 4.

Много наших земляков удостоены наград разного достоинства. Как уже сказал, мы будем делать все, чтобы приблизить день Победы. Чтобы наши отцы и матери, братья и сестры, сыновья и дочери вернулись домой. Но есть и те, кто уже никогда не вернется с поля боя.

Прошу почтить их память минутой молчания.

Возвращаясь к теме детства, надо отметить, что специальная военная операция направлена прежде всего на обеспечение достойного будущего для подрастающего поколения. На то, чтобы Россия была суверенным, самостоятельным государством, а наши дети воспитывались на наших многовековых традициях, могли мечтать и претворять свои мечты в жизнь на основе передовых технологий и решений.

Телейлĕ ачалăх — телейлĕ çĕр шыв.

Как уже было отмечено, мероприятий в рамках Года счастливого детства было много. Хотел бы выразить искреннюю благодарность за интересные идеи, их творческое воплощение исполнительным органам, администрациям муниципальных и городских округов, учреждениям культуры, спорта, коллективам школ и общественным организациям.

С большим интересом дети и их родители участвовали в форуме многодетных семей «Многодетная Чувашия», межрегиональном фестивале детских и юношеских медиапроектов «Медиавзлет», конкурсе творческих работ «Лучшие на селе», фестивале творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Звезды детства», и многих других мероприятиях.

Более 100 тыс. детей были охвачены культурно-образовательным проектом «Книга моих путешествий». Посещая музеи, учреждения культуры, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, школьники не только открывали их для себя, изучали наяву географию Чувашии, но и участвовали в тематических уроках-экскурсиях, погружаясь в культуру, самобытность и уникальность своей малой родины. Определялись с выбором своей будущей профессии.

Говоря о ранней профориентации, следует отметить прогрессивность наших аграриев. Предприятия АПК начали растить будущих специалистов отрасли с детского сада. Уже в 80 дошкольных учреждениях созданы агролаборатории. В планах довести их количество до 120. Прошу Минсельхоз Чувашии совместно с муниципалитетами всячески способствовать достижению запланированного показателя уже в этом году.

Уникальным получился первый республиканский фестиваль школьных театров «АСАМ». Инициатива депутата Госдумы России Аллы Леонидовны Салаевой не только объединила команды Минобразования, Минкультуры, администраций муниципальных образований, но и нашла отклик более чем у 5 тыс. детей из 385 школ, которые перевоплотились в героев различных произведений. А 29 коллективов — победителей муниципального этапа фестиваля покорили публику на подмостках республиканских театров. Компетентное жюри было в растерянности и восторге от искренности юных артистов и их стремления продемонстрировать актерское мастерство.

Напомню, что школьные театры, медиастудии, музеи создаются по поручению Президента России. Фестиваль «АСАМ» позволил нам наполнить содержанием и мотивировать творческие коллективы школьных театров. Режиссерам — приметить одаренных, талантливых школьников. Удалось запустить очень действенный инструмент самореализации детей и выявления среди них одаренных.

Министерству образования и Министерству культуры Чувашии по итогам первого фестиваля совместно с его инициаторами и организаторами необходимо выработать направления дальнейшего развития этого проекта.

Министерству культуры следует подумать над механизмом сопровождения одаренных детей, выявленных в том числе в рамках фестиваля «АСАМ» в прошлом году, и тех, кто проявит себя в будущем. Для этого предлагаю вернуться, в частности, к вопросу «перезагрузки» музыкального училища. Здесь важно продолжить процесс формирования системы непрерывной подготовки специалистов для учреждений культуры и раскрытия талантов.

Нашли очень правильное решение по более эффективному, разнонаправленному использованию модернизированных школьных спортивных залов. Сразу в 10 муниципалитетах закупили ролл-маты. Тем самым прежде всего дали мощный импульс развитию всероссийских проектов «Самбо в школу» и «Zа самбо». Ролл-маты позволяют проводить как тренировочные мероприятия по различным видам единоборств, так и соревнования. При этом практичность ролл-матов и малые временные затраты (примерно 30-40 минут) на их раскладку и сбор позволяют использовать пространство спортивных залов по широкому назначению.

Считаю важным продолжить работу в данном направлении. Затраты небольшие, а возможностей открывается множество. Поручаю Минспорту Чувашии совместно с муниципалитетами оснастить в этом году ролл-матами не менее 10 школ.

Проведение в Чувашии в прошлом году первых Всемирных игр национальных видов единоборств с участием спортсменов из 25 стран мира выявило неподдельный интерес к их красоте, самобытности и силе. Планируем, что вторые игры республика примет в 2025 году. Игры стали и новым импульсом для развития и популяризации нашей национальной борьбы «кӗрешӳ». В 2023 году ее отделения открыты в спортивных школах по самбо, дзюдо и по спортивной борьбе. В этом году такие отделения должны появиться во всех муниципалитетах.

А для создания единой системы спортивной подготовки по различным видам единоборств, выведения их развития на новый качественный уровень предлагаю создать республиканский центр единоборств «Кӗрешӳ».

Впечатляющие первые результаты показывают территории общения подростков. За прошлый год 13 таких центров привлекли к активному общению со сверстниками более 6 тыс. подростков, в том числе состоящих на различного вида учете. Минобразования, Минкультуры, Минспорт Чувашии во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка прошу обеспечить увеличение охвата несовершеннолетних организацией досуга и общения в неформальной обстановке.

За духовным, образовательным и спортивным потенциалом наших детей — кропотливая работа системы здравоохранения.

Только за 2021–2023 годы обновлено 100% детских поликлиник на основе современных федеральных стандартов, в рамках республиканских программ модернизируются детские подразделения медицинских учреждений. В 2024–2025 годах должен полностью преобразиться детский стационар Новочебоксарского медицинского центра.

Благодаря отлаженной работе перинатальных центров и двухуровневой системе родильных домов в Чувашии — самый низкий показатель младенческой смертности по всей стране.

Значительное внимание уделяется медицинскому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в реабилитации. В 2023 году медицинской реабилитацией охвачено почти 5 тыс. таких детей.

В целом реабилитационная поддержка граждан, в том числе участников специальной военной операции, является одной из важных задач. В прошлом году более 900 участников СВО были охвачены реабилитационными мероприятиями в стационарном и амбулаторном сегментах, более 2 тыс. получили консультации.

Минздраву и Минтруду Чувашии необходимо продолжить эту работу, в течение текущего года сформировать четкую «дорожную карту» и начать реализацию комплексной системы реабилитации всех категорий населения.

Органично дополняют работу исполнительных органов по поддержке детства общественные организации. Один из их проектов гармонично перебрасывает мостик из Года счастливого детства в Год семьи, объявленный таковым Президентом России.

При поддержке Минэкономразвития Союзом женщин Чувашии реализован проект «Семейные традиции — основа крепкой семьи». В его рамках на базе музея натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века проводятся мастер-классы по выработке семейных традиций в молодых семьях на основе исторического опыта чувашских семей. За год полное погружение в быт и народные традиции прошли более 1600 человек из всех муниципальных образований. Яркие эмоции и отзывы говорят сами за себя.

Одна из семей в ходе обратной связи призналась, что поехала на мастер-класс на грани развода после семи лет совместной жизни. Но проведенный совместно день и поиск точки равновесия на специальных качелях помогли переосмыслить ситуацию и принять решение продолжить дальнейшую совместную жизнь.

Ценно предложение одного из участников — молодого человека о создании «Гриневской карты» — предлагается создание нескольких аналогичных точек погружения для молодых семей и молодежи в реалии семейной жизни на базе муниципальных музеев. Считаю, что это очень хорошее начинание, в особенности для пар, которые делают первые шаги в семейной жизни.

Минкультуры и Минэкономразвития с заинтересованными сторонами прошу проработать данную инициативу в рамках Года семьи и развития туризма и индустрии гостеприимства.

Благодаря таким проектам на протяжении последних лет Чувашия сохраняет лидирующие позиции в стране по наименьшему количеству разводов. По итогам прошлого года республика по данному показателю занимает 2 место в ПФО и 3 место в России.

В республике в последние годы ведется системная, последовательная работа по поддержке семей. Формы поддержки основаны на комплексности, как нас ориентирует Президент России, и проактивном режиме их предоставления.

Количество мер поддержки и их объемы из года в год растут. В связи с этим ставлю задачу в течение двух лет разработать и внедрить в Чувашии цифровой сервис «Семейный навигатор». С его помощью можно будет узнать о мерах поддержки и льготах для семей, о мероприятиях в организациях культуры и спорта, получить психологическую помощь, юридические консультации. В целях дополнительной поддержки граждан поручаю Правительству республики проиндексировать в текущем году все социальные выплаты на показатель реальной инфляции за 2023 год. Внести до 1 марта 2024 г. необходимые изменения в региональные нормативные правовые акты для полного охвата мерами поддержки многодетных семей во исполнение Указа Президента Российской Федерации.

С прошлого года каждый ребенок, родившийся в Чувашии, получает подарок. Состав подарка был сформирован голосованием, но, думаю, его можно и нужно ежегодно актуализировать. В том числе исходя из тематики года.

В прошлом году открыли два многофункциональных центра «Мой семейный центр» в Чебоксарах и Канаше. Активными посетителями таких центров стали более 10 тыс. семей. Здесь они по принципу одного окна получили различные жизненно важные услуги как у консультантов центра, так и у приглашенных по запросам семей специалистов. Цифры сами говорят о пользе такой формы работы с семьями.

В текущем году в планах открыть еще два центра в Чебоксарах и Урмарском муниципальном округе.

Минтруду Чувашии и администрации муниципальных и городских округов ставится задача не сбавлять набранных темпов и оснастить такими центрами все муниципальные округа.

Последовательно наращиваем объемы финансирования на обеспечение жильем многодетных семей с пятью и более детьми. За счет средств гранта Правительства России за эффективную работу Правительства Чувашии мы полностью обеспечили жильем семьи с восемью и более детьми в 2021 году, с семью и более детьми в 2022 году, с шестью и более детьми в 2023 году.

На 2024 год запланировано увеличение средств по данному направлению, их объем составит 833 млн. рублей, на обеспечение жильем детей-сирот будет направлено более 1 млрд. 180 млн. рублей. Жильем будут обеспечены 157 многодетных семей с пятью и более детьми и 414 детей-сирот.

Правительству Чувашии совместно с муниципалитетами следует реализовать весь комплекс мероприятий по обеспечению жильем в течение ближайших пяти лет детей-сирот и многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, состоявших на начало 2023 года на учете в качестве нуждающихся в жилье. Причем важно обратить внимание на молодые семьи, так как по этой категории благополучателей динамика оставляет желать лучшего.

Для решения данной задачи муниципалитетам прежде всего надо завершить работу по актуализации данных о земельных ресурсах, сформировать и подготовить необходимые документы для возможного строительства жилья различного класса и категорий.

В Чувашии 2024 год посвящен экологической культуре и бережному природопользованию.

За такую тематику года высказалось более 40% опрошенных представителей общественности. Это говорит о том, что жители республики стали задумываться о состоянии окружающей среды, для них эти вопросы стали насущными.

Одним из важных направлений этого года должно стать повышение экологической культуры в обществе. Приятно, что ежегодно становится все больше экоориентированных граждан. Целыми семьями они участвуют в акциях по посадке деревьев и уборке территории.

На сегодняшний день у нас есть результаты в области экологии, которые уже дают положительный эффект. В республике за пять лет построено пять очистных сооружений, проведена масштабная работа по строительству и модернизации в Чебоксарах ливневых очистных сооружений, которые не ремонтировались много лет. В текущем году будут построены еще два ливневых очистных сооружения в микрорайоне «Новый город» и в районе улицы Якимовская, благодаря чему до конца года мы в три раза сократим сбросы загрязненных сточных вод в Волгу.

Набраны убедительные темпы работ по лесовосстановлению за счет:

имеющихся 11 лесных питомников по выращиванию сеянцев лесных пород и декоративных деревьев и кустарников;

строительства четырех теплиц в Ибресинском, Канашском, Шумерлинском и Шемуршинском лесничествах, где выращивают сеянцы с закрытой корневой системой;

недопущения за последние три года крупных лесных пожаров;

уменьшения объемов незаконно заготовленной древесины в три раза в сравнении с 2020 годом.

В прошлом году план по лесовосстановлению перевыполнен на 14%, что важно, без существенного увеличения затрат.

Таким образом, у нас есть все для того, чтобы в 2024 году и в будущем мы обеспечили стопроцентное восстановление на площади выбывших лесов.

Продолжится работа по созданию инфраструктуры обращения со всеми видами отходов, которую ведем совместно с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор», а также по развитию интеллектуальной системы мониторинга и анализа экологической обстановки, пожарной безопасности.

Считаю очень важной, а может, даже и символичной инициативу регионального отделения Русского географического общества по благоустройству родников. Все мы помним, как в детстве ходили на родники и пили чистую воду. «Вода — источник жизни» — это выражение известно нам всем. Можно сказать, вода — сокровище Чувашии. Родник, бьющий неустанно из недр земли и насыщающий окружающий мир влагой и свежестью, образует ручейки, которые, в свою очередь, сливаясь, превращаются в мощные реки. В итоге мы наслаждаемся красотой природы, восхищаемся мощью рек и водопадов и создаем целые отрасли экономики, такие как гидроэнергетика, водный транспорт, туризм и другие.

Считаю, что нам необходимо объединиться и провести комплексное обследование родников Чувашии с созданием их реестра. В настоящее время известно около тысячи родников. И только порядка 20 из них включены в реестр охраняемых объектов.

Считаю, что муниципалитетам надо не просто включиться в эту работу, а объединить вокруг нее всех — бизнес, общественные объединения, неравнодушных людей. Собранные данные послужат хорошей основой для создания цифровой карты родников и развития экологического туризма.

Продолжая, хотел бы обратиться к Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2025 годы. Мы с вами старательно, через несколько погружений в обсуждение разработали и утвердили ее. Главная цель программы — формирование максимально полных планов развития каждой отдельной территории и республики в целом. Для более детального понимания потенциальных возможностей отдельного муниципалитета разработали муниципальные профили. К слову, по данным коллег из федерального Правительства, мы — единственный регион, охвативший такой практикой все муниципалитеты. Все вышеназванное позволяет увидеть так называемый образ будущего населенного пункта, муниципального образования, города, республики в целом, синхронизировать между собой разные программы и источники финансирования и получить комплексность решений, в итоге нужную синергию. Промежуточные результаты реализации программы радуют и подтверждают правильность выработанных подходов к работе.

Так, валовой региональный продукт за 2020–2023 годы вырос на 40,7%, средняя номинальная заработная плата увеличилась на 70%. Собственные доходы бюджета Чувашской Республики выросли почти на 80%.

Считаю правильным в течение текущего года погрузиться в мероприятия программы по отраслевому и территориальному принципу. Подвести промежуточные итоги и начать актуализацию данных исходя из достигнутых результатов, изменившихся планов развития. Особенно внимательно отнестись и учесть изменения в связи с решениями Президента и Правительства Российской Федерации, в том числе по формированию опорной сети автомобильных дорог различного назначения, опорной сети населенных пунктов.

К примеру, с 2024 года все программы по комплексному развитию сельских территорий аккумулируются. Социальная инфраструктура будет строиться вокруг опорных населенных пунктов и прилегающих территорий, что направлено на комплексное решение вопросов повышения качества жизни населения.

Соответственно, муниципалитетам необходимо обеспечить формирование долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий.

Учитывая ускоренное достижение основных показателей программы, считаю возможным утвердить ее в конце текущего года на следующий период со сроком на шесть лет — с 2025 по 2030 год.

Напомню еще об очень важных аспектах нашей работы. В прошлом году мы утвердили Концепцию устойчивого развития Чувашской Республики. Все основные требования и принципы устойчивого развития должны быть учтены в новой программе. Кроме того, важно добиться другого, не менее значимого для современного этапа развития, компонента. Комплексная программа социально-экономического развития должна быть массивом объективных данных о состоянии дел, планах развития. То есть программа должна быть живой, мобильной, отражающей все происходящие в отраслях и на территориях процессы. Тогда мы сможем получать максимальный эффект от внедрения цифровых сервисов и инструментов для обработки, анализа данных, принятия эффективных управленческих решений, формирования достоверных отчетов.

Начиная с 4 ноября на ВДНХ работает выставка достижений «Россия». Стенд Чувашии привлекает внимание посетителей своей аутентичностью, содержанием и работой наших коллег на стенде. Кроме того, наша гордость — «Вышитая карта России» — встречает каждого гостя выставки как в цифровом формате на входе, так и в оригинале в зоне культурных мероприятий павильона № 75.

Каждые три недели меняются команды отраслевых направлений для того, чтобы знакомить посетителей с Чувашией. Уже отработали команды Минэкономразвития, Минобразования, Минкультуры, Минтруда, Минздрава. В эти дни на стенде представлены достижения и планы на будущее в агропромышленном комплексе и сфере экологии.

Отрасль сельского хозяйства в последние годы демонстрирует устойчивую динамику роста. Растут все показатели — валовой сбор урожая, выручка от реализации продукции, инвестиции. Радует активное развитие малых форм хозяйствования. За счет такой слаженной целенаправленной работы мы можем смело констатировать, что основными жизненно важными продуктами жители республики полностью обеспечены.

Имеем возможность поставлять продукцию за пределы региона. Еще в 2020 году мы провозгласили целевой подход — все, что производим в Чувашии, перерабатываем в республике. Государственная поддержка отрасли постепенно настраивается именно на такой подход. Все проекты, направленные на первичную или глубокую переработку сельскохозяйственной продукции, имеющие мультипликативный эффект, находятся в поле зрения Правительства Чувашии и всячески поддерживаются. Благодаря такому подходу экспорт продукции АПК уверенно растет из года в год, даже в санкционном 2022 году, когда в целом показатели экспорта значительно упали. Кроме того, доля переработанной продукции превышает 85%.

Гарантированный сбыт продукции — залог уверенности в инвестициях в то или иное производство. Учитывая особенности формирования потребительского спроса в настоящее время, Минсельхозу Чувашии совместно с заинтересованными участниками рынка необходимо реализовать весь комплекс мероприятий по созданию агрегаторов различных видов продукции для уверенного продвижения их на рынки как внутри России, так и за ее пределами. Не менее важно снабжать свежей, экологически чистой продукцией наших производителей, в том числе комбинаты питания, обеспечивающие горячим питанием школьников и пациентов социальных учреждений.

Значимо и то, что наличие каналов сбыта позволяет нам целенаправленно создавать сырьевые производственные площадки различного масштаба по установленным стандартам.

Нужно не просто сохранять меры поддержки отрасли, но и с учетом результатов широкого обсуждения с общественностью корректировать действующие и предусматривать новые механизмы, которые позволят придать импульс дальнейшему развитию АПК.

Хорошо воспринимаются населением и гостями Чебоксар и Новочебоксарска новые фермерские торговые ряды. Считаю необходимым их масштабирование на всю республику. Администрациям городских и муниципальных округов следует проявить инициативу. Но здесь важно сохранить единый подход к оформлению, допуск к торговле исключительно малых форм хозяйствования и поддерживать необходимый порядок. Прошу Минсельхоз и Минэкономразвития Чувашии обеспечить должную координацию данной работы.

Мы практически полностью готовы к тому, чтобы «рвануть» в сфере производства и переработки хмеля в республике. Как центр компетенций мы готовы обучать, снабжать техникой и технологиями регионы России, которые захотят заняться этим направлением. В прошлом году завершили первый этап формирования лабораторной инфраструктуры. Теперь можем проверять принадлежность хмеля к сорту «Подвязный», в работе и другие востребованные сорта, тестировать на наличие болезней, выдавать соответствующие сопроводительные документы. Это важный, фундаментальный этап.

Кроме того, активно испытываем хмелеуборочный комбайн, приступили к созданию и в этом году планируем завершить создание хмелесушильной установки. Таким образом, Чувашия будет обладать полным циклом технологического суверенитета по данному направлению. Прошу коллег и партнеров не сбавлять набранных темпов и обеспечить претворение в жизнь всех обозначенных планов. А Минсельхозу Чувашии, как говорится, держать руку на пульсе.

Для дальнейшего уверенного роста показателей следует добиваться оздоровления земель с целью повышения эффективности каждого гектара. Необходимо разработать механизмы стимулирования проведения комплекса работ по воспроизводству плодородия земель и повсеместного применения биологизации земледелия.

Основой стабильного развития сельскохозяйственной отрасли и ее инвестиционной привлекательности является эпизоотическое благополучие региона. Сегодня в целом нам удается оперативно реагировать на возникающие очаги опасных болезней животных. Но возрастают требования к качеству продукции и цифровизации процессов в области ветеринарии как для реагирования на различного рода инциденты, так и для сопровождения производства пищевых продуктов. Считаю важным модернизировать лабораторную инфраструктуру ветеринарной службы. Она должна позволять быстро и точно определять источники и пути распространения угроз, моделировать вероятность развития событий, вести четкий и объективный учет в цифровом формате маркирования сельскохозяйственных животных и их перемещения.

Все мы знаем простую вещь. Развитие отрасли сельского хозяйства и АПК — основа развития села. В сельской местности так или иначе более трепетно хранят исконные народные традиции, культуру и иные составляющие национальной идентичности народов, проживающих в Чувашии. В этой связи нами многое делается для выравнивания возможностей самореализации человека независимо от места проживания. Будь то большой город или село, поселок, деревня. Выше я уже привел количество созданных объектов здравоохранения, образования, спорта, культуры. Только в 2023 году в рамках всех программ инвестиции в развитие сельских территорий составили более 7 млрд. рублей.

Активно идет работа по благоустройству дворовых территорий, на эти цели ежегодно выделяется не менее 650 млн. рублей. С 2020 по 2023 год благоустроены 953 дворовые территории. Несомненно, это направление должно быть синхронизировано с программой строительства межквартальных игровых площадок. В настоящее время их создано 30, на 2024 год в планах организовать еще 15. Задача — создать безопасные для детей многофункциональные площадки, обеспечить должное своевременное обслуживание и эксплуатацию их в последующем.

Проекты инициативного бюджетирования набирают все большую популярность среди жителей сельской местности. Если в прошлом году реализованы 1063 проекта, то на текущий год конкурсный отбор прошли более 1500 проектов. Это небольшие по объемам, но очень значимые для конкретных населенных пунктов объекты. Поэтому Правительство Чувашии изыскивает возможности для финансирования их в полном объеме. Так будет и в текущем году. Но хотел бы еще раз обратить внимание глав муниципальных образований на то, что при наличии финансирования некоторые проекты так и не были реализованы в прошлом году. К сожалению, пусть единичные, но такие факты имеют место быть. Это недопустимо.

Каждый проект, инициированный жителями, поддерживается вами и представляется на конкурс, Правительство выделяет на эти цели деньги. Не можете сами справиться, привлеките самих жителей, депутатский корпус или найдите иное решение, которое приведет к положительному результату.

В целом нами реализуется большая инвестиционная программа модернизации систем жизнеобеспечения населенных пунктов Чувашии. В текущем году будут начаты строительные работы на 47 объектах в рамках республиканской адресной инвестиционной программы на сумму 2,5 млрд. рублей. Кроме того, в работе — 56 объектов, перешедших с прошлого года, на сумму 10,5 млрд. рублей.

Назову лишь несколько значимых объектов различного назначения.

Центр водных видов спорта. Этот современный объект заменит закрытый в 2020 году Дом спорта «Спартак», позволит нашим спортсменам-водникам оттачивать мастерство и проводить масштабные соревнования.

Раньше намеченного срока откроем спортивное ядро юго-западного района города Чебоксары — стадион «Волга».

Завершим строительство лыжероллерной трассы центра зимних видов спорта и первого в республике крытого футбольного манежа.

Источники финансирования этих важнейших объектов появились благодаря усердию депутата Госдумы России Анатолия Геннадьевича Аксакова. За что ему огромная благодарность.

К концу года будут модернизированы на 95% системы теплоснабжения в Шумерле, Козловке и на 55% в Алатыре.

Кардинально планируется изменить ситуацию в лифтовом хозяйстве. В 2022 году мы разработали и утвердили региональную программу замены лифтов. В прошлом году заменили 89 лифтов, что почти в 2,5 раза больше, чем в среднем в былые годы. В текущем году благодаря поддержке вице-премьера Правительства России Дениса Валентиновича Мантурова мы можем «замахнуться» и на 436 лифтов.

В планах к сентябрю 2024 года значительно обновить подвижной состав троллейбусов в городах Чебоксары и Новочебоксарск. Благодаря этому средний возраст машин снизится более чем в три раза и составит четыре года. Это будет обеспечено за счет активной работы по привлечению средств из различных источников — субсидий Правительства России, инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ», собственных средств. Задача Правительства республики — совместно с муниципалитетами, не сбавляя набранного темпа, решать вопросы межмуниципальных пассажирских перевозок.

Мы близки к подаче воды по групповому водоводу Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского округов. Таким образом, будет решена историческая проблема отсутствия качественной воды на названных территориях.

На завершающей стадии находится разработка мастер-плана Чебоксарской агломерации. Эту работу мы ведем совместно с госкорпорацией «ДОМ.РФ».

Мастер-план позволит сформировать полифункциональную структуру агломерации как центра инновационного, экономического, социального развития северной части территории республики, имеющего значительные трудовые ресурсы и объединенного культурно-бытовыми, производственными и инфраструктурными связями.

Правительству Чувашии совместно с муниципалитетами, входящими в состав агломерации, предстоит учесть наработки в комплексной программе социально-экономического развития. Сформировать и сгруппировать проекты для дальнейшей реализации за счет различных источников, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Мастер-план должен явиться основой и для поддержания набранных республикой темпов строительства жилья, позволяющих сбалансировать спрос и предложение.

За счет различных форм государственной поддержки за три последних года люди приобрели более 196 тыс. квадратных метров жилья. Это, к слову, вполне приличный микрорайон города, поддержку получили 5868 семей.

Но важно учитывать современные реалии и осваивать новые направления, такие как арендное жилье, государственный и муниципальный жилищный фонд. Поручаю Правительству совместно с муниципалитетами и заинтересованными сторонами уже в этом году начать работу в этой области.

Вопросы управления жилищным фондом часто привлекают внимание контролирующих органов и системы публичной власти. В 2023 году 21 управляющая компания не выдержала жестких требований, добровольно прекратила свою деятельность, еще шесть компаний отстранены за грубые нарушения.

Уже с этого года законодатель установил дополнительные требования к осуществлению деятельности в данной сфере, что правильно, отвечает современным стандартам качества оказания жизненно важных услуг и является заградительным барьером для недобросовестных игроков на этом рынке.

Прошу Госжилинспекцию и муниципалитеты быть в постоянном контакте с населением, своевременно реагировать на недоработки управляющих компаний, в том числе путем использования цифровых сервисов коммуникации.

Как уже отметил выше, это лишь малая часть наших планов, но справедливости ради нужно сказать — крупнейших.

Важно другое, все объекты прежде всего призваны улучшить качество жизни людей.

Не менее важна их направленность на активизацию предпринимательской и инвестиционной деятельности. Тем более что меры поддержки бизнеса из года в год только наращиваются и наполняются содержанием. В частности, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в прошлом году, выросло на 18% в сравнении с 2022 годом.

Очень популярна среди предпринимателей возобновленная и упрощенная форма поддержки — субсидирование части стоимости оборудования. Так, за три года благодаря выделенным из бюджета республики средствам в объеме 545 млн. рублей бизнесом куплено оборудования на 2,3 млрд. рублей.

Активно реализуется государственная промышленная политика, направленная на повышение эффективности деятельности предприятий, модернизацию существующих и создание новых производств. Мы порадовались в прошлом году началу производственной деятельности в рамках обоих СПИК 2.0. Это производство тракторов малой и средней мощности и перекиси водорода антрахиноновым методом.

Теперь важно достичь в обозначенные сроки уровня локализации производимой продукции. Учитывая ее востребованность с первых опытных партий, уверен, эту задачу вместе с управленческими командами наших ведущих промышленных предприятий мы решим.

Еще один кластер — машиностроительный — вошел в прошлом году в федеральный реестр промышленных кластеров Минпромторга России. Им был создан полностью локализованный вилочный погрузчик, как на электротяге, так и традиционной.

Наш Фонд развития промышленности выдал в прошлом году более 1,1 млрд. рублей и поспособствовал привлечению 1,2 млрд. рублей частных инвестиций и созданию 350 рабочих мест.

На реализацию региональной программы развития промышленности Чувашия в 2023 году получила из федерального бюджета самую большую единую региональную субсидию.

В целом же за счет всех форм государственной поддержки в промышленность в прошлом году направлено 8 млрд. 200 млн. рублей. Все это позволило занять по индексу промышленного производства 1 место среди регионов ПФО, 3 место по России.

Минпромэнерго Чувашии ставится задача не сбавлять набранные темпы. Все возможности для этого в нашем распоряжении имеются.

Помимо названных форм поддержки мы вошли в текущий год со сформированными площадками с особыми условиями экономической деятельности для промышленности. Создана особая экономическая зона производственно-промышленного типа «Новочебоксарск». В прошлом году завершили организационно-технические мероприятия, заключено соглашение с первым резидентом, который уже инвестировал более 1 млрд. рублей в производство и создал около 100 рабочих мест.

Минэкономразвития и Минпромэнерго Чувашии необходимо в текущем году заключить не менее четырех соглашений с резидентами. Завершить формирование индустриального парка в городе Новочебоксарске и Батыревском муниципальном округе.

Помимо государственных индустриальных парков Кабинетом Министров совместно с частными инициаторами были поданы заявки на создание частных промышленных парков. Одобрение было получено на пять парков. На настоящий момент промышленные парки «АБАТ» и «МАШЗАВОД» находятся на завершающей стадии. Парк «ВОЛГАХИМ» в начальной стадии создания. К сожалению, по ряду объективных причин два парка (это территории бывшего завода «Контур» и агрегатного завода) будут развиваться позже, но не в рамках госпрограммы создания частных технопарков. Сейчас с инициаторами и собственниками этих площадок ведется работа по корректировке наших совместных планов.

В целом же мы полностью перезагрузили нашу деятельность в области инвестиций и экспорта. В этом нас здорово поддержала активность первого вице-премьера Правительства России Андрея Рэмовича Белоусова. Утверждены региональные инвестиционный стандарт 2.0 и экспортный стандарт 2.0, сформированы и прошли обучение проектные команды. Республика по обоим направлениям выполнила все установленные целевые показатели.

Но самое главное, в ходе работы над стандартами мы полностью переосмыслили все внутренние процессы и переналадили их одновременно с направлением наших усилий на новые рынки и регионы. Это прежде всего глобальный Юг, Азия. За год в республике побывали делегации более 20 стран: Индии, Китая, Перу, Казахстана, Таджикистана, Турции, Алжира, Монголии, Индонезии и других. Но главный итог — показатели внешнеторговой деятельности превысили прошлогодние значения на 24%, то есть мы нивелировали первоначальное падение от санкционного давления и превысили досанкционный уровень на 7 процентных пунктов.

На декабрь 2024 года намечена презентация Чувашской Республики на площадке Министерства иностранных дел Российской Федерации. Важно тщательно подготовиться к ней, укрепить налаженные и сформировать новые взаимовыгодные для нас и наших партнеров отношения. Время для этого есть, но работать надо начинать, как говорят в народе, вчера. Прошу Правительство активно вести работу.

Важно также постоянно актуализировать точки приложения и объединения усилий власти и бизнеса по организации участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях как на российских, так и на зарубежных площадках с использованием инструментов Центра экспортной поддержки.

Инвестиции по итогам прошлого года выросли. Это собирательный индикатор результативной работы по созданию благоприятного инвестиционного климата и эффективному сопровождению проектов. Но проделанная работа помимо первичного эффекта вскрывает более глубинные проблемные вопросы, открывает новые горизонты и направления дальнейшей деятельности.

В первую очередь надо приложить усилия для акселерации и мотивации муниципальных инвестиционных команд, совершенствовать и расширять инструменты и каналы, обеспечивающие информированность бизнеса, в том числе через вовлечение в этот процесс предпринимательского сообщества.

Мы создали необходимую правовую основу реализации инвестиционных проектов на основе офсетных контрактов и соглашений о защите и поощрении капиталовложений, но проектов пока нет. Прошу Правительство уже в 2024 году реализовать названные подходы и, как говорится, проторить путь для последующих проектов.

Посредством реализации проекта «Сквозной инвестиционный поток» необходимо выявить звенья, тормозящие ход реализации инвестиционных проектов, выработать меры по их устранению, в том числе за счет межведомственного взаимодействия с федеральными госкорпорациями, исполнительными органами и прокуратурой.

Свой вклад в инвестиционную привлекательность республики вносит оценка регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов. В прошлом году Чувашия по качеству ее проведения заняла четвертое место в стране и первое в ПФО. По оценке, сэкономлено более 237 млн. возможных дополнительных затрат бизнеса. Анализ показывает, что у нас есть резервы для работы и в данном направлении. Это прежде всего формирование реестра обязательных требований, ревизия действующего законодательства для реализации так называемой регуляторной гильотины. Для большего эффекта надо в эту деятельность максимально широко вовлекать бизнес.

Необходимо отметить, что цифровизация процессов также способствует выявлению большинства некорректных составляющих нашей работы, ускорению процессов, а главное — созданию удобных сервисов для людей, в том числе проактивного характера. Республика уверенно улучшает параметры цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Минздрав Чувашии уже несколько лет подряд подтверждает высокий уровень цифровизации здравоохранения, занимая передовые позиции в Российской Федерации. А главное — наша медицина приблизилась к конечным показателям цифровой зрелости отрасли. Это все больше будет облегчать труд медицинских работников, повышать доступность всех видов медицинской помощи жителям республики.

Минспорт Чувашии, вырвавшись в 2022 году на первое место в России по уровню цифровизации, в 2023 году подтвердил это первенство и признан лучшим региональным органом управления в сфере цифровизации физической культуры и массового спорта.

Минсельхоз Чувашии занял пятую строчку в рейтинге Минсельхоза России по цифровизации.

Традиционно среди лучших регионов России в области управления общественными финансами и повышения финансовой грамотности Минфин Чувашии.

Главное, мы утвердили региональную концепцию управления данными, в настоящее время находимся в активной фазе ее реализации. Принимаемые решения и действия по различным программам и направлениям благодаря этому осуществляются в единой логике. Ситуационный центр Главы Чувашии призван стать единой площадкой по поддержке принятия управленческих решений.

На 2024 год намечен ряд проектов по цифровой трансформации с применением искусственного интеллекта.

Внедрение автоматического распознавания голосовой информации — пока этот сервис будет реализован для ветеринаров. А дальше его можно будет распространить на иные сферы, где голосовой ввод данных и перевод их в текстовый формат позволят оптимизировать рабочее время и снизить трудозатраты.

Сервис доступа к архивным документам ускорит поиск информации по распознанным цифровым копиям архивных описей и печатных документов.

В связи с растущей угрозой кибератак стоит задача в текущем году заменить все компоненты информационной инфраструктуры электронного правительства импортозамещенными отечественными продуктами.

В прошлом году впервые в истории театрального искусства России реализован смелый эксперимент. Наш театр оперы и балета поставил цифровую космическую оперу «Главный вопрос». Само название вызывает желание задуматься на эту тему. Но однозначно продолжение будет…

Мы увидели высокую эффективность информационной системы единой диспетчерской службы управления сетями, которая функционирует в микрорайоне «Новый город» города Чебоксары. Это так называемый «цифровой энергоэффективный район». За счет создания цифрового двойника сетей появилась возможность оперативно перенаправлять потоки и не допускать перегрузки фидеров. А также точно определять места и характер инцидентов и не тратить на это время аварийной бригады.

Минпромэнерго совместно с Минцифры Чувашии необходимо в текущем году подготовить и начать масштабирование данного опыта на всей территории Чувашской Республики.

Все большую популярность приобретает у населения платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». В ней работают 1330 органов власти и организаций, которые в прошлом году приняли более 76 тыс. обращений. Считаю правильным расширение использования платформы, в том числе для рейтингования проектов распределения средств местных бюджетов, голосования и проведения публичных слушаний.

Уважаемые земляки!

В прошлом году мы широко отметили юбилейные даты наших выдающихся земляков. 175-летие со дня рождения нашего Патриарха и Просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, как и подобает личности такого масштаба, отмечалось не только в Чувашской Республике, но и, можно сказать, по всему миру. Мероприятия охватили все регионы России с компактным проживанием чувашского населения, а также Москву, Санкт-Петербург, Шри-Ланку, Казахстан, Молдову. Только выставку «Человек, опередивший время», проходившую в Госдуме России, посетили более 5 тыс. человек. Сотни педагогов из разных регионов собрались на форум учителей родных языков «П?рл?хре в?й/ В единстве сила». 14 тыс. человек приняли участие во всечувашском диктанте «П?т?м ч?ваш диктанч? — 2023».

«Я чувашская актриса, работаю для своего зрителя, для чувашского народа… В отрыве от своего народа я себя не представляю и ничего другого мне не надо», — говорила наша легендарная землячка, народная артистка СССР, обладатель «Золотой маски» Вера Кузьминична Кузьмина. Первый фестиваль национальных театров «Ч?КЕ?», который носит ее имя, собрал в Чебоксарах коллективы из Калмыкии, Башкортостана, Марий Эл, Крыма, Татарстана и Азербайджана только благодаря авторитету актрисы. Так мы отметили ее столетие и заложили новую традицию. Каждые два года столица Чувашии станет местом встречи национальных театров.

Этот год тоже богат на юбилейные даты. 125-летие Михаила Сеспеля, 95-летие Андрияна Николаева, 555-летие столицы нашей республики — города Чебоксары. Все решения по созданию соответствующих оргкомитетов приняты, планы мероприятий утверждены. Уверен, мы достойно проведем эти и другие запланированные на текущий год мероприятия.

Выражение «Кадры решают все» актуально во все времена. Поэтому ведется постоянная работа по совершенствованию кадровой работы в Правительстве, муниципалитетах, ее необходимо совместить с крупнейшими предприятиями.

Реальным инструментом поддержки юных жителей республики является государственная политика в области профессионального образования. Она способствует раскрытию их потенциала на любом этапе — от школы до вуза и после трудоустройства. Наряду с этим полностью трансформируется сопровождение людей в поиске работы, в вопросах переподготовки и повышения квалификации. В прошлом году все кадровые центры преобразованы и наполнены новым содержанием. Но более важным является создание инфраструктуры непрерывной подготовки кадров — детский сад, школа, среднее профессиональное образование, высшая школа, производство.

В прошлом году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» созданы и функционируют пять образовательных центров (кластеров) на базе наших техникумов и колледжей по следующим направлениям:

«Топливно-энергетический комплекс»;

«Машиностроение»;

«Туризм и сфера услуг»;

«Педагогика»;

«Клиническая и профилактическая медицина».

В 2024 году будут созданы еще два кластера — «Химическая отрасль» и «Сельское хозяйство».

Минобразования Чувашии совместно с отраслевыми исполнительными органами и партнерами поручаю, во-первых, успешно завершить запланированные мероприятия, во-вторых, активно участвовать вместе с образовательными организациями в федеральном проекте «Профессионалитет» и соревнованиях профессионального мастерства.

Наша задача — создать цельную систему подготовки кадров в контексте предоставления возможностей для самореализации на разных жизненных этапах. То есть эту работу надо организовать и вести совместно с бизнесом, высшей школой, наукой, синхронизировать с системой социальной поддержки и развития предпринимательской инициативы.

Не менее важно учитывать отраслевые особенности кадровой работы и дефицит кадров в здравоохранении, образовании, культуре в других сферах и отраслях, в особенности на селе. Исходя из этого следует постоянно корректировать деятельность по целевой подготовке и ранней профориентации.

Ранее уже отметил необходимость запуска процесса формирования фонда арендного жилья и государственного и муниципального жилищного фонда. Этот механизм — один из важнейших для привлечения и закрепления специалистов в различных сферах жизнедеятельности.

Надо продолжить основательный анализ действенности и достаточности широкого комплекса мер поддержки молодых специалистов, прежде всего на селе. Ну и дополнять их недостающими, позволяющими молодым людям быть уверенными в завтрашнем дне и чувствовать себя востребованными сегодня.

В частности, для медицинских работников на селе в качестве пилота можно рассмотреть компенсацию проезда до места работы и обратно, компенсацию затрат на аренду жилья, предоставление дифференцированных выплат молодым медицинским работникам дефицитных специальностей.

Не только каждый человек в отдельности, но и общество в целом должно быть здоровым и культурным.

По итогам прошлого года 272 спортсмена из Чувашии вошли в составы сборных команд России по 38 видам спорта. Это новый рекорд в современной спортивной истории республики. На международных и всероссийских соревнованиях наши спортсмены завоевали 1815 медалей, что больше, чем в 2022 году, более чем на треть. Доля жителей республики, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, достигла 57%, увеличившись на пять процентных пунктов в сравнении с 2022 годом. Напомню, Президентом поставлена задача достичь показателя 70% ведущих активный образ жизни к 2030 году. У нас хорошая динамика, но дальше каждый процентный пункт будет даваться сложнее.

По обеспеченности спортивными сооружениями мы первые в ПФО и третьи в России. У нас есть планы по модернизации существующих и строительству новых объектов.

Необходимо активно вовлекать в формирование республиканского календаря спортивных мероприятий крупные, средние и малые предприятия, общественные организации, территориальное общественное самоуправление и профсоюзы.

Происходящие в настоящее время в мире события в очередной раз подтверждают значимость культуры, традиций, межнационального и межконфессионального согласия и диалога. Народы, проживающие в России, неоднократно доказывали приверженность сложившимся устоям, заветам предков, способность помнить события и факты и адекватно соотносить их с возникающими вызовами.

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В Чувашской Республике проживают 128 народов и национальностей. Традиционно дружно и сообща мы строим свою жизнь и раскрываем возможности для самореализации каждого жителя республики независимо от национальности и вероисповедания. Именно благодаря этому мы можем гордиться тем, что планы, намеченные на 2025 год в рамках комплексной программы по так называемым верхнеуровневым показателям, мы смогли выполнить уже по итогам 2023 года.

Изменения заметны в том числе в сфере культуры и национальной политики. С 2020 года построено шесть сельских домов культуры за счет средств федерального и республиканского бюджетов. 17 домов культуры в рамках инициативного бюджетирования. Отремонтированы и оснащены оборудованием 322 объекта муниципальных учреждений культурно-досугового типа (библиотеки, музеи, архивы, детские школы искусств).

Созданы 18 библиотек нового поколения. Перевод библиотеки в такой формат показал свою эффективность. Посещаемость увеличилась до 40% в каждой библиотеке. Модернизированные пространства привлекают людей разных поколений для проведения мероприятий, доступа в интернет, в том числе к единому порталу государственных услуг. Приведу пример из моей беседы с заведующей Торханской библиотекой Шумерлинского округа. Звонят родители школьников и спрашивают: Мои у вас? Да. Что делают? Играют, читают. Ну ладно тогда, мы спокойны, пусть почитают.

Таких библиотек в настоящее время 18 по всей республике, а в 2024 году их будет 28. Перед Министерством культуры и муниципалитетами поставлена задача в этом и в следующем году добиться, чтобы в каждом муниципальном образовании функционировала как минимум одна библиотека нового поколения.

Показали свою востребованность и автоклубы, благодаря которым культурные и развлекательные мероприятия становятся доступны для малочисленных населенных пунктов. Их количество по итогам прошлого и с учетом текущего года составит 13 единиц. Уже в 2025 году необходимо, чтобы в каждом округе были такие передвижные автоклубы.

Для координации деятельности национальных культурных автономий и обеспечения администрирования различных мероприятий в области национальной политики в республике функционирует Дом дружбы народов. Сейчас он является структурным подразделением Дворца культуры тракторостроителей. С учетом современных вызовов для повышения эффективности реализации государственной национальной политики считаю целесообразным сделать Дом дружбы народов самостоятельной организацией со своей штатной структурой, уставными целями и задачами.

Все вышеназванное является основой для развития туристической деятельности. Благодаря выделению вопросов развития отрасли в отдельный национальный проект «Развитие туризма и индустрия гостеприимства» нам уже удалось сделать очень много значимого. Совместно с коллегами из Татарстана и Марий Эл сформировали и добились включения в перечень национальных туристских маршрутов в рамках Великого Волжского пути турпродукта, соединяющего города вышеназванных регионов: Чебоксары, Казань, Йошкар-Олу и остров-град Свияжск. Факт наличия такого турпродукта повышает приоритетность реализации соответствующей инфраструктуры, в том числе береговой причальной в Мариинском Посаде и Козловке. Семь новых мест отдыха планируется открыть в 2024 году в рамках названного национального проекта. В итоге благодаря государственной поддержке появятся 235 номеров в модульных некапитальных средствах размещения.

В связи с вводом в эксплуатацию трассы М-12 открываются перспективы развития автотуризма. Первое видение наших действий в данной сфере мы обсудили в ходе Дня Чувашской Республики на выставке достижений «Россия» на ВДНХ 1 декабря прошлого года.

Минэкономразвития Чувашии необходимо активно продолжать работу в данном перспективном направлении и оперативно вносить коррективы для использования всех открывшихся возможностей. В том числе координировать проведение событийных мероприятий культурного, спортивного, иного отраслевого значения с точки зрения повышения туристической привлекательности региона и сбалансированности нагрузки на гостиничный номерной фонд и иную туристскую инфраструктуру.

В рамках развития современного гражданского общества мы с удовлетворением фиксируем активизацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. За три года фондами президентских грантов и культурных инициатив одобрено 178 проектов более чем на 324 миллиона рублей, из них в 2023 году 64 проекта на сумму более 109 млн. рублей. Это стало возможным в том числе благодаря созданию в 2022 году Ресурсного центра некоммерческих организаций, последовательной поддержке некоммерческих организаций и социальных предпринимателей за счет регионального бюджета.

Так, в прошлом году получателями грантов на развитие гражданского общества стали 53 организации, 45 — в 2022 году. Поддержано 49 проектов социальных предпринимателей на сумму около 23 млн. рублей. Это в 1,7 раза больше, чем во вместе взятых 2021 и 2022 годах. Количество же предпринимателей, которые включены в реестр социальных предпринимателей, стало 71.

Проекты были направлены на поддержку различных категорий населения, в том числе семей военнослужащих, участников специальной военной операции. К примеру, в рамках проекта «Искусство ждать — поддержка женщин из семей военнослужащих специальной военной операции с целью снятия тревоги и напряженности» Чувашским государственным театром кукол создана иммерсивная программа «Жди меня» с использованием цифровых технологий. В 12 муниципалитетах организовано 17 показов, которые увидели более 3400 человек. Такие формы взаимодействия более гармонично настраивают людей на стойкость в сложное время, помогают не поддаваться отчаянию, верить и вносить свой вклад в общее дело. Сейчас это для нас Победа в специальной военной операции.

В целом в развитии социально ориентированных некоммерческих организаций большой потенциал в муниципальном сегменте. Тем более что в прошлом году запустили системное развитие территориального общественного самоуправления, муниципальных общественных палат, структур, реализующих молодежную политику.

Завершая свое выступление, уважаемые земляки, хочу обратить внимание на главное политическое событие текущего года — выборы Президента Российской Федерации.

В условиях нынешней геополитической ситуации это вызов. Прежде всего испытание на зрелость нашего общества. Проверка незыблемости и приверженности нашим многовековым ценностям, традициям, культурному и духовному наследию. Сам факт проведения выборов Главы государства в этот сложный период говорит о том, что демократические принципы, народовластие, закрепленные в Конституции страны, для нас — не пустой звук.

Так называемый коллективный Запад уже заранее заявил о непризнании итогов выборов в России. Мало того, руками националистических формирований всячески, используя террористические методы, пытался и попытается помешать нам. Вы там на Западе нас спросите, нужно ли нам ваше признание. Нуждаемся ли мы в нем? Мы скажем дружно «НЕТ». Потому что мы видим, как попираются в мире, казалось бы, устоявшиеся нормы международного права, как через двойные стандарты оцениваются идентичные события в разных странах в зависимости от интересантов. И все направлено на подчинение своей воле, обслуживание интересов гегемонов.

Мы сами будем решать, как нам жить дальше, с кем дружить, с кем строить будущее. И ровно для этого сегодня российский солдат с оружием в руках защищает наше право быть суверенным государством. Нас радует, что все больше крупных и малых государств мира разделяют наше желание жить и строить свою жизнь в соответствии со своими целями. Строить отношения с другими государствами на основе партнерства и уважения.

Вот для этого, дорогие земляки, мы как один придем на избирательные участки.

Проголосуем за наше уверенное движение вперед. За Победу на поле боя. За новые успехи и достижения во всех сферах жизнедеятельности. За наших детей. За их право и возможность продолжать дело наших предков и нынешнего поколения.

В республике есть широкие возможности для реализации избирательного права. Традиционно можно прийти как на избирательный участок по месту жительства, так и на любой другой участок, использовав сервис «Мобильный избиратель». Дистанционное электронное голосование удобно для тех, кто будет занят в эти дни, в том числе на работе. В частности, наши предприятия оборонно-промышленного комплекса работают без выходных, предприятия жизнеобеспечения традиционно на службе каждый день. И дистанционное электронное голосование им в помощь. Для отдаленных населенных пунктов будут доступны передвижные избирательные участки. Ну а для тех, кому совсем сложно выйти из дома, — выездное голосование.

Правительство Чувашии, муниципалитеты, правоохранительные органы сделают все необходимое для удобства работы избирательных комиссий, безопасности и комфорта для участников избирательной кампании и избирателей.

Уверен, что мы продемонстрируем сплоченность, проявим ответственное отношение к выборам и все придем на избирательные участки.

Пурте пӗрле кар тӑрса, харӑссӑн утсан, йывӑрлӑхсем те сирӗлӗҫ, ҫул та кӗскелӗ!

Спасибо за внимание!