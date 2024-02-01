Особая атмосфера для важных слов

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Олег Николаев о результатах работы и планах на будущее

Мы все уже привыкли, что Послание Главы Чувашии Олега Николаева Государственному Совету республики — это в первую очередь итоги развития региона за последние годы, из которых логично обозначаются новые задачи и вызовы на ближайшую перспективу. Но при этом стоит понимать, что Послание — это и прямое обращение Главы республики к жителям, которых Олег Алексеевич считает главным богатством чувашской земли.

Чувашская государственная филармония вновь стала главной сценой республики. Уже в третий раз Олег Николаев обращается здесь с Посланием к республиканскому Госсовету. Может, все дело в акустике, освещении или в особой атмосфере этого места. Как бы то ни было, но этот факт может говорить не только о некой стабильности, но и о том, что во время выступления Главы не будет никаких неприятных сюрпризов. И надо отметить, что организаторы постарались сделать все наилучшим образом. Например, пропускная система сработала так, что удалось избежать излишнего столпотворения при входе и не создавать неудобств. Хотя дело, может быть, и в том, что многие пришли на Послание заблаговременно. Оживленность в фойе филармонии наблюдалась уже за час до начала мероприятия.

…«Судьбу каждого человека и любого народа, в конечном счете, решают три любви — любовь к ребенку, любовь к труду, любовь к Родине» — так в свое время написал в своей книге «Созвездия земли» Геннадий Волков, педагог, основатель этнопедагогики, писатель и публицист. Именно эти слова процитировал Олег Николаев, начиная свое выступление. Практически эта цитата стала эпиграфом Послания. Слова, написанные еще в прошлом веке, как нельзя лучше отражают суть сказанного Николаевым далее.

В своем Послании Глава сначала подвел итоги работы в сфере образования, культуры, затем последовал отчет и были поставлены задачи в области экологии и охраны окружающей среды, только потом Олег Николаев перешел к анализу дел в реальном секторе экономики. Говоря, в частности, об образовании, Николаев отметил рост числа молодых педагогов с 12 до 18%. «Комплект учебников по чувашскому языку, разработанный нашими педагогами для школьников начальных классов, получил премию Правительства России в области образования. Важно поддержать это начинание и обеспечить подготовку учебников по курсу «История нашего края» для 5-7 классов», — подчеркнул руководитель региона.

Это заявление Главы, как и многие другие, было поддержано громкими аплодисментами. Слушатели, в числе которых республиканские парламентарии, почетные гости и приглашенные эксперты, выражали тем самым не просто свое согласие с мнением Николаева, но готовность поддержать выбранный Главой курс.

Не обошел стороной в своем Послании Олег Алексеевич и такую болезненную тему, как специальная военная операция. Помимо регулярно отправляемых на передовую гуманитарных караванов, Глава отметил и бойцов из Чувашии, которые с честью выполняют свой долг. «Каждый боец для нас — герой! Мы благодарим каждого из них за смелость и отвагу, за мужество и героизм», — подчеркнул он. Минутой молчания почтили память погибших на СВО земляков.

…Текст Послания показывает, что Чувашия по многим ключевым показателям экономики и социальной жизни заняла лидирующие позиции не только в ПФО, но и по стране в целом. Возможно, это послужило причиной того, что в общении с журналистами после оглашения Послания многие спикеры не скрывали оптимистического взгляда на будущее. Более того, понимая, что впереди всех нас ждет большая работа по закреплению и развитию достигнутого, они готовы принять новые вызовы.

Опубликовано: 1 февраля 2024 г.


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