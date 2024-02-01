Цели поставлены, приоритеты определены

АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Госдумы России:

— Связующей нитью через все Послание Главы Чувашии проходила мысль о том, что каждый должен максимально ответственно работать на том фронте, за который несет ответственность. И тогда, все вместе, мы придем к главному результату — развитию региона.

Отдельное внимание в стратегическом документе Олег Алексеевич уделил туризму, отметив динамику роста и развития индустрии, и то, что Чувашия — один из передовых регионов, который получает федеральное финансирование для развития инфраструктурных проектов.

Как экс-вице-премьер — министр образования для себя зафиксировала моменты, касающиеся детей. От большого школьного ремонта, внимания к детским садам мы наконец-то перешли к модернизации наших детских оздоровительных лагерей. В муниципальных ДОЛах открываются дополнительные корпуса, а это большая победа с точки зрения занятости наших детей во время каникул. Это значимые результаты нашей совместной с правительством республики работы.

ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

— С каждым годом мы наращиваем темпы работы по привлечению инвестиций в регион и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Мы открыли особую экономическую зону «Новочебоксарск», подписали соглашение с первым резидентом. Ведем переговоры с другими компаниями. Задачу, поставленную Главой Чувашии, — привлечь еще не менее четырех резидентов в этом году — выполним… Вместе с бизнес-сообществом работаем над дальнейшим внедрением Регионального инвестиционного стандарта и расширением мер поддержки предпринимательства. Будем плотно работать с муниципальными инвестиционными командами, чтобы создавать благоприятный инвестклимат в округах Чувашии. Осваиваем новые рынки экспорта — глобальный Юг и Азию. Продолжим помогать нашим предпринимателям участвовать в международных выставках, сопровождать их во внешнеэкономической деятельности. Для выполнения задач, поставленных Главой Чувашии, у нас есть вся необходимая инфраструктура поддержки бизнеса, промышленности и инвесторов.

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

заместитель председателя правительства — полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте РФ:

— Как вице-премьер, представляющий в Москве интересы Чувашии, курирую несколько проектов, перечисленных в Послании Главы республики. Ввод в эксплуатацию школ, строящихся по концессии, обновление троллейбусного парка агломерации, строительство мусоросортировочных комплексов при поддержке «Российского экологического оператора» — все эти проекты требуют межведомственного взаимодействия на федеральном и региональном уровнях. Достигнем результатов в этом году. В перспективе еще: презентация республики в МИДе, продолжение работы по объединению земляков со всей страны и многое другое. Уверен, что реализация озвученных Главой Чувашии инфраструктурных, национально-культурных проектов, задач социально-экономического развития однозначно сделает республику сильнее и мощнее, поможет объединить людей и повысить качество жизни в регионе. В этом суть Послания и наша стратегическая цель.

МАКСИМ ПЕТРОВ,

министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии:

— Глава региона Олег Николаев в своем Послании определил приоритетные направления развития нашей республики. Что касается развития дорожного хозяйства и транспортной отрасли, то здесь Олег Алексеевич ставит перед нами весьма амбициозные задачи. Дорожно-транспортный комплекс традиционно играет важную роль, служит развитию экономики, социальной сферы, повышению качества жизни людей. Обновление транспорта в Чебоксарской агломерации является одним из ключевых вопросов. Уже ведется большая работа. В этом году парк Чувашского транспортного управления пополнится 153 троллейбусами и 47 автобусами. Задача правительства республики — совместно с муниципалитетами, не сбавляя набранного темпа, решать вопросы пассажирского транспорта межмуниципального уровня.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова, депутат Госсовета Чувашии:

— В Послании Госсовету республики Глава Чувашии Олег Николаев отметил, как много делается у нас в регионе для развития системы образования. Одной из ключевых частей этой системы является высшее образование и, главное, студенты. В Чувашском госуниверситете мы прикладываем максимум усилий, чтобы им было интересно и комфортно учиться.

В 2021-2023 годах масштабную реконструкцию провели сразу в двух студенческих общежитиях, а еще одно общежитие преобразилось после капитального ремонта. Открыты новые учебно-научные лаборатории, заработали собственный бассейн и новые спортивные площадки. Получена лицензия на новые образовательные программы по робототехнике и мехатронике, психологии, искусственному интеллекту и информационной безопасности. Для всех, кто интересуется чувашским языком и культурой, были запущены бесплатные и общедоступные образовательные курсы. И работа в этом направлении будет продолжаться. Наши студенты радовали нас победами в научных и творческих конкурсах. В прошедшем году они смогли получить грантовую поддержку на сумму около 11 млн рублей, чтобы воплотить в жизнь различные социальные инициативы. Все эти достижения — результат совместной работы университета и ребят, которые здесь учатся.

ЭДУАРД ИВАНОВ,

председатель республиканского объединения профсоюза ЖКХ, председатель Общественного совета при Госслужбе по тарифам Чувашии:

— Послание Главы республики затрагивает вопросы повышения качества уровня жизни в регионе, развития социальной инфраструктуры. Олег Алексеевич подчеркнул, что продолжится строительство школ, строительство и модернизация объектов здравоохранения, культуры. Глава Чувашии также уделил внимание модернизации инфраструктуры ЖКХ. Например, в прошлом году велись работы по обновлению на 56 объектах ЖКХ, и на эти процессы было выделено десять с половиной миллиардов рублей. А в этом году, сказал Олег Алексеевич, будут начаты такие же работы на 47 объектах.

К концу года будут модернизированы на 95 процентов системы теплоснабжения в Шумерле, Козловке и на 55 процентов в Алатыре. Принимаемые меры позволят обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг населению. Цели поставлены, приоритеты определены, и нам остается только засучить рукава и работать.

ВЛАДИМИР НИКИФОРОВ,

начальник железнодорожной станции Чебоксары:

— Послание Главы Чувашии Олега Николаева имеет абсолютно четкие задачи. Главой республики расставлены акценты, обозначены контрольные точки по тем направлениям, где необходимо усилить работу. Безусловно, для нас Послание станет некой дорожной картой предстоящего года. Основные векторы, которые были озвучены, это увеличение инвестиций в экономику, создание условий для развития промышленности, сельского хозяйства.

Отдельное внимание уделено развитию туризма в Чувашской Республике. Все эти направления связаны с четкой и бесперебойной работой железнодорожного транспорта, поскольку направлены на увеличение пассажиро- и грузопотоков.

В ходе трансляции Послания Главы Чувашии его можно было оценить путем голосования, отсканировав куар-код на экране

В опросе приняли участие 1133 респондента, сообщает официальный телеграм-канал правительства Чувашии. По результатам опроса прозвучавшие тезисы полностью поддержали 68% зрителей. Активнее остальных в голосовании участвовали жители республики в возрасте от 45 до 54 лет. А большинство из тех, кто дал оценку Посланию — женщины (79%).

Треть опрошенных (34%) сообщили, что они проживают в столице Чувашии. Еще 10% респондентов — жители Козловского округа, 8% — Яльчикского, 7% — Красноармейского, по 6% участников опроса — из Новочебоксарска, Алатырского и Чебоксарского округов.