«Горожане» прибывают в троллейбусный парк

В Чувашское транспортное управление поступили пять троллейбусов марки «Горожанин» из числа тех, что запланировано приобрести на средства республиканского бюджета. Напомним, всего будет закуплена 21 машина. В полном составе современный транспорт должен прибыть в регион до 28 февраля этого года. По данным Минтранса Чувашии, новую технику задействуют для перевозок пассажиров по межмуниципальному маршруту № 62. Троллейбус под таким номером будет курсировать между Новочебоксарском (микрорайон Иваново) и Чебоксарами (ЧПО им. Чапаева). Кроме того, до конца 2024 года ожидается поставка еще 132 троллейбусов. Благодаря этому сеть троллейбусных маршрутов между столицей Чувашии и «городом химиков» удастся расширить. Также часть машин запустят по Новочебоксарску, часть пойдет на замену старому подвижному составу в Чебоксарах.
Опубликовано: 25 января 2024 г.
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