Особая миссия Большовой и Маркина

Они учили не бояться трудностей и не останавливаться на достигнутом

Яркие творческие личности редко уживаются под одной крышей. Но есть приятные исключения. В этом исключительном ряду — Венера Большова и Петр Маркин. Она — председатель Гостелерадио республики, телерадиожурналист, поэт. Он — известный писатель, не только создавший более двадцати книг, но и успешно работавший в газетах и на телевидении.

Много лет шла рука об руку по жизни эта творческая чета. Но человеческий путь не вечен. Два года назад после тяжелой болезни скончалась Венера Петровна. Через несколько дней не стало и Петра Григорьевича. А в этом году родные, друзья, бывшие коллеги решили увековечить память выдающихся людей — на доме по улице Ярмарочной в Чебоксарах, где последние 16 лет жили супруги, установлена мемориальная доска. Появилась она благодаря инициативе и финансовой поддержке ГТРК «Чувашия», родственников супружеской четы и местного землячества уроженцев Ульяновской области (именно оттуда родом Петр Маркин).

«Судьба Венеры Петровны связана не только с телевидением, но и с яркими событиями в республике. Она делала столько мощных дел, которые были самыми лучшими в истории чувашского телевидения и радиовещания», — сказал на церемонии открытия памятной доски Николай Григорьев, возглавлявший ГТРК «Чувашия» в 1999-2008 годах. А его предшественница на этом посту Наталья Володина отметила: «Все люди рождаются не напрасно, но есть люди, которые приходят с особой миссией. Большова и Маркин внесли свою немалую лепту в развитие чувашской культуры, чувашского радио и телевидения, и огромное количество людей знает их и помнит».

У каждого, кому посчастливилось знать Венеру Большову и Петра Маркина, есть свои, связанные с ними истории. Одной из них поделился Леонид Никитин, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, за долгую свою журналистскую жизнь поработавший и в ГТРК «Чувашия», и в нашей газете.

«Встреча с Венерой Петровной Большовой стала для меня определяющей в выборе профессии, — пишет он. — В 1963 году с тетрадкой своих стихов я направился в Союз писателей Чувашии, чтобы показать их мастерам пера. Так посоветовали одноклассники.

В здании на Красной площади, где располагалась резиденция Союза, было, как оказалось, и Чувашское радио. В коридоре мне встретилась молодая красивая женщина и, узнав о цели моего визита, пригласила к себе в кабинет, внимательно выслушала историю о творческих муках поэта-семиклассника. Обещала показать стихи маститым поэтам и попросила зайти через пару дней. Превозмогая волнение, явился точно к назначенному времени. Новая знакомая выполнила свою просьбу, однако мэтры прозы и поэзии ей сказали, что о сборнике стихов говорить рано, и посоветовали пока ограничиться выступлением на радио.

Оказалось, что Венера Петровна Большова и ее коллега Валентина Андреевна Иванова (ставшая впоследствии корреспондентом ИТАР ТАСС) — сотрудники молодежной редакции радио. Они предложили прочитать некоторые из стихов на микрофон, да еще и задали самые разные вопросы. Так я впервые вышел в эфир.

С тех пор с большим, чем раньше, интересом стал слушать радио. А когда в репродукторе звучали голоса моих благодетелей, то откладывал все дела в сторону и гордо говорил родителям и друзьям: «Я их знаю». Радиожурналисты Большова и Иванова стали для меня самыми красивыми, самыми добрыми и самыми умными людьми на всем свете. Они подарили мне мечту и надежду. С той поры мне хотелось быть похожими на них, стать журналистом.

В октябре 1973 года, окончив институт, отслужив в армии и поработав в Чебоксарском горкоме комсомола, я отважился прийти в Комитет по телевидению и радиовещанию Совета Министров Чувашской АССР. Венера Петровна к тому времени стала заместителем председателя Комитета по телевидению, Валентина Андреевна — старшим редактором промышленных передач Чувашского радио. Я мечтал о телевидении, но Большова посчитала, что для начала надо поработать на радио. Именно оно оттачивает язык, закладывает основы журналистского мастерства.

На работу я шел, как на праздник. Карьера складывалась удачно: корреспондент, редактор республиканских новостей, редактор отдела общественно-политических программ радио. В 1983 году Венера Петровна предложила мне вести субботнюю новостную телепередачу «Панорама», а затем — должность старшего редактора редакции народного хозяйства телевидения. Там я познакомился и с ее супругом, известным писателем Петром Григорьевичем Маркиным. Он возглавлял молодежную редакцию. Удивительно спокойный и добрый человек, лучшего наставника для молодежи по обе стороны экрана было не найти.

Венера Петровна в противовес ему была очень энергичным, напористым и смелым человеком. Они были разными, но их объединяла любовь — самое прекрасное чувство на земле. Главное, чему надо было учиться у Маркина и Большовой, — не бояться трудностей и нести высокое звание журналиста с гордо поднятой головой. Никогда не останавливаться на достигнутом».