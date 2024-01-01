Бывший главный тренер футбольного клуба «Химик-Август» возглавил кировский «Фанком»

Новую работу Александр Ешкин нашел быстро. В декабре было объявлено, что вурнарская команда приостанавливает свою деятельность в области профессионального футбола. А уже на днях стало известно, что Ешкин возглавил кировскую команду «Фанком».

«Добро пожаловать, Александр Александрович! Желаем успехов в работе!» — говорится в сообщении «Фанкома». Если «Химик-Август» играл во Второй лиге, то новый клуб Ешкина выступает в Третьей лиге, то есть любительской. О ней пока нет даже страницы в «Википедии», но это дело поправимое: у Александра Александровича, или Сан Саныча, как его обычно называют, получилось сотворить красочную историю с футбольным клубом Чувашии. Об этом говорят достижения вурнарцев под его руководством: «Химик-Август» неоднократно становился чемпионом и обладателем кубка МФС «Приволжье», в 2018 году стал чемпионом России среди клубов КФК (любительских), а в 2023 году завоевал «серебро» в своей группе во Второй лиге дивизиона Б.

Судя по всему, с энтузиазмом Ешкин подходит к делу и в Кирове. «Этот сезон будет очень захватывающим, и те цели, которые нам определил президент клуба Олег Валерьевич Швецов, — очень высокие и амбициозные. Приходите на матчи «Фанкома» и болейте за него. Нам нужна ваша поддержка!» — напутствовал тренер в обращении к болельщикам кировской команды.

Известие о новом шаге в карьере Ешкина вызвало оживление в сообществах кировского футбольного клуба. Правда, среди комментаторов доминировали прежде всего болельщики «Химика-Августа». Им небезразлична дальнейшая судьба ставшего для них любимым тренера. А самым первым выложил комментарий аккаунт вурнарского клуба: «Спасибо за все! Удачи Сан Саныч!» «Удачи, больших успехов, болеем за вас всей душой и сердцем, Александр Александрович!!!!! С назначением вас!!!!» — написала Наталия Ямангулова. «Сан Саныч — ВПЕРЕД!!! Повтори и даже сделай лучше, пусть тебя теперь твой «Фанком» радует победами, и будь всегда готов встретиться с твоими уже друзьями! Вурнарцы всегда помнят хорошее!» — заверил Константин Матвеев.

Пожелаем удачи и мы.