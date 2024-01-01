Сергей Егоров назначен исполняющим обязанности руководителя Госслужбы по тарифам

Указом Главы Чувашии от 16 января исполняющим обязанности руководителя Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам назначен 38-летний Сергей Егоров. Ранее он работал в администрации города Чебоксары, так же как и его предшественница на этом посту Надежда Колебанова — с должности руководителя Госслужбы по конкурентной политике и тарифам, напомним, она была уволена в ноябре прошлого года по собственному желанию.

Из досье

Сергей Егоров родился 16 октября 1985 года в Шемуршинском районе. Работал в Федеральной кадастровой палате юрисконсультом. С 2013 года трудился в подразделениях администрации г. Чебоксары — завсектором правового обеспечения Горкомимущества, с 2016 года — начальник отдела, заместитель и директор Центра организации закупок. Награжден Почетной грамотой г. Чебоксары.