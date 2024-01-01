38 семей участников СВО из Чувашии улучшили жилищные условия

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Социальная поддержка бойцов, которые сегодня выполняют свой воинский долг в зоне СВО, а также членов их семей — под особым вниманием правительства страны. В Чувашии для них предусмотрено более 20 мер поддержки, напоминает госпаблик Минстроя Чувашии. Глава республики Олег Николаев поручил муниципалитетам решать жилищные вопросы семей участников СВО в первоочередном порядке.

В регионе действует программа льготного ипотечного кредитования. Также за прошедший год 20 семей получили сертификаты на первоначальный взнос по ипотеке. Среди получателей единовременной выплаты — семья Павловых из столицы республики.

По словам супруги бойца Анжелики Михайловны, они ждали эту выплату и очень рады оказанной господдержке. «Мы обязательно воспользуемся сертификатом и улучшим свои жилищные условия», — поблагодарила хранительница очага администрацию Московского района Чебоксар.



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