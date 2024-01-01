Социальный фонд принимает заявления на продление единого пособия в новом году

С проверкой доходов

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии напоминает действующие правила — единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплата прекращается. Чтобы продлить выплату пособия еще на год, нужно подать заявление заново. Сделать это можно заранее — в течение месяца до конца срока выплаты.

Для самых первых получателей пособия, которым выплата оформлена в январе 2023 года, такой срок наступил в декабре 2023-го. Тем, кто получил одобрение на выплату пособия в феврале, марте и позднее, нужно обращаться не ранее чем за месяц до окончания выплат. Если родители не успевают продлить пособие заранее для непрерывного получения средств, они смогут подать заявление и позднее. В случае его одобрения выплату предоставят с месяца подачи заявления.

При продлении пособия, как и при первичном назначении, Отделение СФР по Чувашии проверит доходы и имущество семьи, чтобы определить ее нуждаемость в социальной поддержке. Для большинства получателей такая проверка пройдет незаметно, поскольку фонд самостоятельно уточнит необходимые сведения. Поданное заявление на пособие рассматривается в течение 10 рабочих дней. В случае успешного продления родители будут получать выплату в привычные для себя сроки, в которые средства приходили до этого. При безналичном зачислении на счет в банке выплата поступит 3-го числа за предыдущий месяц, при доставке почтой — с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц. Подать заявление на оформление единого пособия можно на портале госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе Отделения СФР по Чувашии.

Напомним, что единое пособие было введено в России с 2023 года. Оно заменило несколько ранее существовавших выплат на детей и беременным женщинам. На выплату имеют право семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении применяется оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка или трудоспособного взрослого — в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. Сегодня в Чувашии прожиточный минимум на детей составляет 13 041 руб., и 14 654 руб. для трудоспособного населения.