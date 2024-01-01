12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые работники и ветераны Прокуратуры Чувашской Республики!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы вносите значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, отстаиваете интересы государства и права граждан.

Ваш профессионализм, твердость и упорство, внимательное отношение к людям, порядочность и принципиальность обеспечивают правовую стабильность региона. Руководство республики всегда готово вместе с вами защищать права граждан и их законные интересы. Благодаря совместной работе Прокуратуры и Кабинета Министров Чувашии удалось остановить тенденцию роста числа детей-сирот, нуждающихся в жилье: за последние три года обеспеченность жильём сирот в республике увеличилась более чем в полтора раза, жилье получили 909 человек. Выработаны и успешно применяются правовые механизмы по обеспечению льготами участников специальной военной операции и членов их семей.

Выражаю благодарность за преданность долгу, честность и принципиальность. Особая признательность – ветеранам Прокуратуры. Ваш пример вдохновляет новое поколение сотрудников на беззаветное служение Отечеству и народу.

Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа и успехов в работе!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев