Чебоксары — в числе самых популярных направлений московских автовокзалов

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В мэрии Москвы составили ТОП-9 городов, в которые в прошлом году пассажиры чаще всего отправлялись со столичных автовокзалов.

Список этот на прошлой неделе озвучил заместитель мэра Москвы — руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Как пишет газета «Вечерняя Москва», в него вошли Новомосковск, Киржач, Обнинск, Воронеж, Чебоксары, Кинешма, Рыбинск, Кольчугино и Переславль-Залесский. Ликсутов также сообщил, что ежедневно пятью городскими автовокзалами — «Красногвардейский», «Центральный», «Саларьево», «Северные Ворота» и «Южные Ворота» — пользуются около девяти тысяч человек. Пассажирам доступны 216 направлений — как в России, так и за границей.

Опубликовано: 9 января 2024 г.


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