Чебоксары — в числе самых популярных направлений московских автовокзалов

В мэрии Москвы составили ТОП-9 городов, в которые в прошлом году пассажиры чаще всего отправлялись со столичных автовокзалов.

Список этот на прошлой неделе озвучил заместитель мэра Москвы — руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Как пишет газета «Вечерняя Москва», в него вошли Новомосковск, Киржач, Обнинск, Воронеж, Чебоксары, Кинешма, Рыбинск, Кольчугино и Переславль-Залесский. Ликсутов также сообщил, что ежедневно пятью городскими автовокзалами — «Красногвардейский», «Центральный», «Саларьево», «Северные Ворота» и «Южные Ворота» — пользуются около девяти тысяч человек. Пассажирам доступны 216 направлений — как в России, так и за границей.