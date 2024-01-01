Ушел из жизни народный художник Чувашской АССР Владимир Агеев

Коллектив Минкультуры Чувашии выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной народного художника Чувашской АССР Владимира Агеева. Это невосполнимая утрата для всей чувашской и российской культуры.

Владимир Иванович ушел из жизни на 92-м году жизни. Он был уникальным мастером, главной темой в творчестве которого являлся чувашский фольклор. Индивидуальный стиль художника узнаваем как в крупномасштабных живописных произведениях, так и в небольших графических листах. С глубоким проникновением он воссоздавал в своих работах далекое прошлое родного народа и день сегодняшний, легендарных героев мифологии и выдающихся личностей чувашской культуры.

Владимир Иванович Агеев родился 2 апреля 1932 года в селе Большие Яльчики Яльчикского района Чувашии. Окончил Чебоксарское художественное училище по специальным классам Н.К. Сверчкова, В.М. Макарова, П.Г. Савушкина, Е.Е. Бургулова (1956). Работал в Чувашском книжном издательстве и сатирическом журнале «Капкăн».

Основные произведения: живопись – «Подруги» (1972), «Базар в Яльчиках», «Стадо» (1985), «К.В. Иванов на празднике хоровода в 1912 г.» (1989), «Современная песня» (1996), «Болгарский хан Алмуш принимает посольство из Багдада. 921 г.», «Оборона г. Сувара от монголо-татар. 13 в.», «Крещение чувашей. 18 в.» (1999-2000); станковая графика – «Чувашский хоровод» (1971-1972), «Судьба» (1971), «Раненый Пегас» (1972), «Как рассказывал дед» (1972), «У родника» (1985); оформление книг – «Плывут облака» В.С. Алендея (1962), «Арçури» (Леший) М.Ф. Фёдорова (1972-1973), «Алые паруса» А.С. Грина (1979), «Чувашские легенды и сказки» (1979), «Волшебные узоры» А.А. Трофимова (1981), «Древние чуваши» М.Н. Юхмы (1998); серии карикатур и сатирических листов (1956-91).

Особое место занимает цикл графических работ, посвященных бессмертному произведению К.В. Иванова «Нарспи». Обладая неповторимым почерком живописца, великолепным мастерством рисовальщика и иллюстратора книг, Владимир Иванович Агеев стал одним из самых значительных чувашских художников XX-XXI столетий.

Член Союза художников СССР (1970). Заслуженный художник Чувашской АССР (1977), народный художник Чувашской АССР (1986). Награждён медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Лауреат Государственной премии Чувашской АССР им. К.В. Иванова (1981).

Прощание с Агеевым Владимиром Ивановичем состоится 5 января 2024 года с 8:30 до 9:30 час. в ритуальном зале Городской ритуальной службы по адресу: г. Чебоксары, Московский проспект, 9В (Республиканская клиническая больница). Похоронят художника на его малой родине в Яльчиках.

Светлая память о талантливейшем, уникальном художнике Владимире Ивановиче Агееве навсегда останется в наших сердцах.