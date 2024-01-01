Уроженка Чувашии организовала в Испании новогодний праздник для русских детей

О Ларисе Манейкиной «СЧ» уже рассказывала — уроженка Красночетайского района вместе со своим мужем Мануэлом Кастильо несколько лет проводит в городах на Юго-Востоке Испании шествие «Бессмертного полка», в этом году акция собрала более 600 человек. А в декабре Лариса, Мануэл и их помощники организовали и новогоднюю ёлку для русских ребятишек. Праздник прошел в лучших новогодних традициях — были и Дед Мороз со Снегурочкой, и песня про маленькую ёлочку, и хоровод вокруг зелёной красавицы.