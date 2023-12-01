Пришел в торговый центр — поставил подпись

А заполнить документ помогают волонтеры

По всей стране проходит сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на предстоящих выборах Президента. И в республике этот процесс ведется очень активно. Совсем недавно был открыт региональный избирательный штаб, а на сегодня уже работают десятки пунктов сбора подписей в поддержку действующего Президента страны.

Один из таких пунктов открылся в местном отделении партии «Единая Россия» в поселке Кугеси Чебоксарского муниципального округа. Желающих поставить подпись в поддержку Путина встречают вежливые волонтеры. Они же объясняют, как правильно заполнить подписной лист. Главное условие — чтобы у человека при себе был паспорт. Не фото документа и не его копия. Также обязательным условием является собственноручное заполнение подписного листа.

В пункт сбора подписей в Кугесях люди приходят активно, даже есть очередь, но люди даже рады, что можно поговорить с единомышленниками. Воспользовавшись моментом, корреспондент «Советской Чувашии» поговорил с одной из жительниц поселка. «Мы видим, какие положительные перемены происходят в стране. И мы гордимся последними достижениями в области здравоохранения, образования, культуры. Так что без всяких колебаний я поставила подпись за лидера нашей страны», — сказала Алина Павлова.

В предновогодней суете крупные чебоксарские торговые центры переполнены. Но не только за покупками приходят сюда в эти дни — здесь располагаются пункты по сбору подписей в поддержку Владимира Путина. Одна из таких точек — на первом этаже «МТВ Центра». Здесь также работают волонтеры. Как признается одна из них, Евгения Антонова, люди в основном приходят доброжелательные, настроенные позитивно. Их цель — поддержать своего кандидата в Президенты.

«В будни мы работаем с четырех до восьми вечера, чтобы людям было удобно прийти после работы и поставить свою подпись. А в выходные — с 12 дня до четырех вечера. К нам приходят люди разных возрастов. Бывает так, что кто-то пришел просто за покупками, и при себе у него не оказалось паспорта. Они уходят, но потом возвращаются уже с документом и заполняют подписной лист», — рассказала Евгения.

Принимают подписи и в региональном избирательном штабе. «Моя подпись — мое решение за сильную и процветающую страну», — поделилась своими мыслями чебоксарка Татьяна Тихонова, пришедшая поставить подпись в поддержку Путина.

«Региональный избирательный штаб организует и проводит сбор подписей тех, кто хочет поддержать кандидата на пост Президента России Владимира Путина. Мы намерены сделать это честно, открыто. Все, кто желает поддержать Владимира Владимировича на предстоящих выборах, будут иметь возможность спокойно в удобное время прийти в наши пункты сбора подписей», — отметил руководитель регионального избирательного штаба Андрей Александров, ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Кстати

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина в Чебоксарах осуществляется по следующим адресам: региональный избирательный штаб по улице Карла Маркса, 36, торговые центры «Мега Молл», «МТВ Центр», «Мадагаскар», «Волжский». А в Новочебоксарске это можно сделать на территории рыночного комплекса по улице Винокурова, 64.