В Чувашии работают десятки пунктов сбора подписей в поддержку Владимира Путина

Так, собирают подписи волонтеры в ТРЦ «Мадагаскар» в Чебоксарах. Процедура сложная, к качеству заполнения подписных листов требования весьма серьезные — только личное присутствие и только оригинал паспорта.

Специально оборудованные пункты также размещены в торговых центрах «Мега Молл», «МТВ Центр», «Волжский». Кроме того, жители и гости столицы республики могут обратиться в штаб поддержки кандидата в Президенты России Владимира Путина. Штаб располагается в центре города — по улице К. Маркса, 36.

В Новочебоксарске отдать голос в поддержку Владимира Путина можно на территории Новочебоксарского рыночного комплекса.

Как рассказал заместитель руководителя избирательного штаба Александр Осипов, работают волонтеры и в округах Чувашии. Сбор подписей будет идти до конца января.