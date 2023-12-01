Праздновать весело и без ЧП

Курсом Послания

На еженедельном правительственном совещании подведены предварительные итоги Комплексного плана действий исполнительных органов по реализации Послания Главы Чувашии Госсовету республики на 2023 год.

ПОРУЧЕНИЕ.

Исходя из достигнутых рубежей по реализации послания, необходимо планировать следующий год. Для этого прошу соответствующим образом организоваться в рамках межведомственного взаимодействия.

Как доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, всего в плане 23 основных направления, объединяющих 227 мероприятий, которые охватывают наиболее важные аспекты развития региона. На сегодня выполнено 183. Оставшиеся — в процессе исполнения, часть из них долгосрочные, другие требуют дополнительных коррективов.

Первый блог — популяризация и сохранение культурного наследия. Главное мероприятие — фестиваль «Вышитая карта России» — проведено успешно. Целый ряд мероприятий был посвящен 175-летию просветителя Ивана Яковлева. Республика находится на лидирующей позиции в стране по программе «Пушкинская карта».

Выполнены все 29 мероприятий, направленных на обеспечение счастливого детства. Создана школа креативных индустрий, успешно популяризировался детский туризм, прошел форум «Многодетная Чувашия». В направлении формирования единого образовательного пространства впервые разработана молодежная программа, успешно выполнялась программа модернизации образовательной базы.

Министр также остановился на развитии индустрии физкультуры и спорта. Завершается, к примеру, реконструкция стадиона «Волга». Отмечена также успешная реализация мер по укреплению семьи — выполнены все 11 запланированных мероприятий. В том числе проект «Мой семейный центр». Важное направление — обеспечение экологической безопасности. Правда, остаются вопросы, связанные с блоком «Безопасный город» в части мониторинга окружающей среды и системы обращения с твердыми коммунальными отходами, отметил министр.

Не вполне благополучно по направлению обеспечения нужных темпов строительства жилья. Из девяти запланированных мероприятий на сегодня выполнено четыре. В том числе оказана поддержка гражданам по ипотечным кредитам с пониженной ставкой, обеспечено расселение 272 граждан из аварийного жилья.

Представлены также итоги реализации плана по таким направлениям, как развитие экспорта, ЖКХ, транспорта, цифровая трансформация, поддержка малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделено обеспечению технологического суверенитета. В частности, включен в реестр Минпромторга России машиностроительный кластер Чувашии, открыт ряд новых производств. Глава Чувашии Олег Николаев отметил необходимость повышения эффективности межведомственного взаимодействия, так как значительная часть проблемных вопросов возникает именно здесь.

ПОРУЧЕНИЕ.

Очень важно в праздничные дни не терять бдительность на самых разных площадках.

Приближаются новогодние праздники и школьные каникулы. Руководители профильных министерств познакомили с программой, рассказали о предстоящих культурных и спортивных событиях. Председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов доложил о полной готовности ведомства к контролю за безопасностью в дни праздников. Этот вопрос рассмотрен на уровне администраций всех муниципалитетов. Особое внимание нацелено на использование пиротехнических изделий.