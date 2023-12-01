22 декабря — День энергетика

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Чувашской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Энергетический комплекс является ключевым в экономике региона.

Ежегодно внедряются прогрессивные технологии, вводятся в строй новые генерирующие мощности, модернизируются существующие сети.

Благодаря ответственному труду энергетиков Чувашия сохраняет статус одного из передовых регионов в области энергоэффективности. Республика получила наивысшую оценку рейтинга реализации государственной политики в области энергосбережения Минэкономразвития России, а также стала лидером по организационному и методическому обеспечению мероприятий по энергосбережению.

В Чувашии производится более 40 процентов объема электротехнической продукции в России. Наша продукция пользуется устойчивым спросом в странах ближнего зарубежья.

Сегодня перед отраслью стоят новые глобальные задачи. В перспективе – строительство электростанции на возобновляемых источниках энергии, открытие зарядных станций для электромобилей. Все это – составляющие «зеленой энергетики», которая является частью программы устойчивого развития Чувашии и базисом для дальнейшего повышения качества жизни людей.

Благодарю всех работников отрасли за добросовестный труд, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев



Уважаемые коллеги и ветераны энергетики!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!

День энергетика — праздник тех, кто выбрал для себя сложный, но благородный путь — нести свет и тепло людям. Разумеется, это нелегкий и ответственный труд: круглосуточный график дежурств и повышенная ответственность — удел мужественных, преданных своему делу профессионалов. На протяжении многих лет мы работаем как одна сплоченная команда единомышленников, которой присуща целеустремленность, непрерывное инновационное развитие и желание всегда быть на передовых позициях!

Ветераны отрасли, в сложнейших условиях строившие выдающиеся инженерные объекты, с нуля создавшие собственное производство энергетического оборудования, обеспечившие фронт и тыл энергией в годы Великой Отечественной войны, — заслуживают нашего вечного уважения и благодарности!

В этот праздничный день от всей души желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, праздничного настроения, безаварийной работы, исполнения самых заветных ожиданий, счастья и благополучия!

Илья Ионочкин,

директор филиала «Чувашэнерго»

Уважаемые коллеги и ветераны энергетики!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!

Энергетический комплекс по праву считается одной из стратегических отраслей экономики Чувашии. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается энергия тепла и света, несущая комфорт и уют в дома людей, обеспечивающая стабильную работу социальных учреждений, крупных производственных предприятий, организаций малого и среднего предпринимательства.

Работать в энергетике всегда считалось престижным, а быть энергетиком — и почетно, и ответственно. Благодаря высокому профессионализму, научному и техническому потенциалу чувашских энергетиков обеспечивается надежное энергоснабжение потребителей, строятся новые и современные объекты энергетики, совершенствуются технологии производства и транспортировки электрической энергии, повышается эффективность потребления энергоресурсов. А за всем этим стоит нелегкий, порой круглосуточный труд работников энергетической отрасли.

Особые слова благодарности и наилучшие пожелания хотелось бы высказать ветеранам энергетики, заложившим фундамент энергосистемы Чувашской Республики. Сегодня работники ООО «РЭС-Энерго» берегут и приумножают замечательные традиции своих предшественников.

В этот праздничный день от всей души желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, праздничного настроения, безаварийной работы, исполнения самых заветных ожиданий, счастья и благополучия!

Дмитрий Иванов,

генеральный директор ООО «РЭС-Энерго»