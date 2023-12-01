Перекресток вместо кольца появится на Марпосадском шоссе

Проект второго этапа капитального ремонта Марпосадского шоссе в Чебоксарах прошел государственную экспертизу. Речь идет об участке от ТД «Керек» до железнодорожного путепровода. Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, работы запланированы на 2024-2025 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Особое внимание обращается на то, что проект предусматривает разбор существующего транспортного кольца возле ТД «Керек» — здесь собираются построить регулируемый перекресток с островками безопасности. Рядом с остановкой «Гремячево» планируется установить светофор.

Напомним, на первом этапе был капитально отремонтирован участок Марпосадского шоссе от улицы Калинина до проезда Машиностроителей.