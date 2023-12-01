Проект второго этапа капитального ремонта Марпосадского шоссе в Чебоксарах прошел государственную экспертизу. Речь идет об участке от ТД «Керек» до железнодорожного путепровода. Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, работы запланированы на 2024-2025 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Особое внимание обращается на то, что проект предусматривает разбор существующего транспортного кольца возле ТД «Керек» — здесь собираются построить регулируемый перекресток с островками безопасности. Рядом с остановкой «Гремячево» планируется установить светофор.
Напомним, на первом этапе был капитально отремонтирован участок Марпосадского шоссе от улицы Калинина до проезда Машиностроителей.
Перекресток вместо кольца появится на Марпосадском шоссе
Проект второго этапа капитального ремонта Марпосадского шоссе в Чебоксарах прошел государственную экспертизу. Речь идет об участке от ТД «Керек» до железнодорожного путепровода. Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, работы запланированы на 2024-2025 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Особое внимание обращается на то, что проект предусматривает разбор существующего транспортного кольца возле ТД «Керек» — здесь собираются построить регулируемый перекресток с островками безопасности. Рядом с остановкой «Гремячево» планируется установить светофор.