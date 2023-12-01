22 декабря Олег Николаев проведет предновогоднюю прямую линию

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В эфире телеканала «Россия 24» Глава Чувашии подведет предварительные итоги года, расскажет о планах развития Чувашии, ответит на вопросы жителей республики. Начало прямой линии в 17.30.

Трансляция будет доступна на страницах Главы республики в соцсети «ВКонтакте», в его телеграм-канале, в сообществе «Чувашская Республика» ВКонтакте, на сайте и в YouTube-канале ГТРК «Чувашия». Вопросы можно передать заранее через телеграм-канал Олега Николаева или портал госуслуг. А во время эфира операторы колл-центра будут принимать звонки по телефону 8 (8352) 565-100.

Опубликовано: 21 декабря 2023 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.