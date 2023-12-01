В Чувашии открыта ледовая переправа через реку Суру

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
По ледовой переправе через реку Суру могут передвигаться и пешеходы, и автомобили. Фото МЧС России по Чувашии

Она соединила город Шумерлю и село Наваты Нижегородской области.
Зимник предназначен для пешеходов и автомобилей, его протяженность — 150 метров. Движение по льду разрешено для транспортных средств массой до трех тонн. Перевозка пассажиров запрещена. Главное управление МЧС России по Чувашской Республике сообщает, что переправа оборудована необходимыми средствами спасения.
Спасатели также призывают строго соблюдать правила безопасности на зимнем водоеме. Особенно осторожными нужно быть после оттепели и снегопада: снежная шапка может скрывать под собой трещины и полыньи. Безопасная толщина льда для одного человека в среднем составляет не менее 7 см.
Толщина льда на водоемах республики разная. Так, по данным на 20 декабря, на заливе в Чебоксарах — 17-22 см, у речного порта — 16-18 см (местами промоины), в Ядрине — 7-10 см, Мариинско-Посадском округе (Кушниковский затон) — 14-22 см (местами промоины), Шумерлинском округе (район ледовой переправы) — 8-12 см (местами промоины).

Опубликовано: 20 декабря 2023 г.


Читайте также:

Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
Олег Николаев обсудил с депутатами изменения в республиканском бюджете
Весенние дороги Чувашии – под особым контролем
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
К маю дороги Чувашии приведут в норму
Сюжет, снятый корреспондентом «СЧ», показали в Доме правительства

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.