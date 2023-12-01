В Чувашии открыта ледовая переправа через реку Суру

Она соединила город Шумерлю и село Наваты Нижегородской области.

Зимник предназначен для пешеходов и автомобилей, его протяженность — 150 метров. Движение по льду разрешено для транспортных средств массой до трех тонн. Перевозка пассажиров запрещена. Главное управление МЧС России по Чувашской Республике сообщает, что переправа оборудована необходимыми средствами спасения.

Спасатели также призывают строго соблюдать правила безопасности на зимнем водоеме. Особенно осторожными нужно быть после оттепели и снегопада: снежная шапка может скрывать под собой трещины и полыньи. Безопасная толщина льда для одного человека в среднем составляет не менее 7 см.

Толщина льда на водоемах республики разная. Так, по данным на 20 декабря, на заливе в Чебоксарах — 17-22 см, у речного порта — 16-18 см (местами промоины), в Ядрине — 7-10 см, Мариинско-Посадском округе (Кушниковский затон) — 14-22 см (местами промоины), Шумерлинском округе (район ледовой переправы) — 8-12 см (местами промоины).