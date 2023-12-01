Олег Николаев поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Любовь к Родине, верность присяге помогают вам противостоять вызовам, которые стоят сегодня перед нашей страной, республикой.

Вы обеспечиваете независимость и целостность государства, порядок и стабильность в обществе!

Убежден, что наши общие усилия позволят добиться всех поставленных целей и задач в обеспечении безопасности России, будут содействовать укреплению правопорядка в республике.

Искренние слова признательности – ветеранам Службы, на кого равняются молодые сотрудники ведомства. Их мужество и преданность делу служат примером для подрастающего поколения.

Желаю всем вам достижения всех поставленных целей в служении Отечеству и всего самого доброго!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев



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