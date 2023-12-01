В Чебоксарах произошло возгорание троллейбуса 22-го маршрута

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
После ЧП прокуратура Московского района организовала проверку. Фото: телеграм-канал Прокуратуры Чувашии

Утром у остановки «Магазин «Природа» по улице Гузовского в Чебоксарах загорелся троллейбус 22-го маршрута. Четырехсекундное видео с места ЧП было опубликовано очевидцами в сети «Интернет». По этим кадрам видны салон, окутанный черным дымом, бушующее пламя около сиденья кондуктора на средней площадке, и выбегающий мужчина.

Прокуратура Московского района сразу же организовала проверку. В своем телеграм-канале ведомство сообщило о том, что возгорание возникло в районе расположения системы отопления, оно было ликвидировано водителем с помощью огнетушителя. В настоящее время троллейбус находится в депо.

Прокуратура должна установить не только причины ЧП, но и дать оценку действиям троллейбусного управления по организации безопасных пассажирских перевозок. Также предстоит выяснить, почему о произошедшем событии не было сообщено в МЧС и полицию.

Кстати, в ноябре прошлого года в районе остановки «Магазин «Природа» произошло возгорание троллейбуса этого же маршрута. Тогда водитель также справился с огнем самостоятельно.

Опубликовано: 14 декабря 2023 г.


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