В центре Чебоксар строители захватили тротуары

С подачи Росреестра Чувашии в Арбитражный суд подан иск к ООО «Специализированный застройщик «Технология» с требованием освободить земельные участки.

Вот уже несколько месяцев компания работает в центре города, напротив Дома торговли, доставляя неудобства пешеходам, передвигающимся по улице К. Маркса и бульвару Электроаппаратчиков. Ограждая строительную площадку, «Технология» заняла часть земель общего пользования, значительно сузив тротуары. По оценкам экспертов, захвачено три участка площадью более 300 квадратных метров.

«Они поставили свои заборы за границей выделенного им участка. Пешеходная часть стала значительно уже. Людям было сложно пройти, особенно со стороны бульвара, так как там вдоль дороги еще выстраивалась строительная техника. Жалобы на строителей нам поступали неоднократно. Мы провели контрольно-надзорные мероприятия, направили материалы в администрацию города. Мэрия обратилась в суд для защиты своих интересов и устранения земельных нарушений», — сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Сергей Васюков.

Судебное разбирательство назначено на 15 января 2024 года. Росреестр следит за ходом дела.