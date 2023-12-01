Памятник будет напоминать о мужестве и героизме чувашских бойцов

«Имена наших сыновей навсегда останутся в памяти людской»

В Ядрине появилась скульптура в честь героев СВО. Это первый в Чувашии памятник, посвященный участникам спецоперации. Открытие приурочили ко Дню героев Отечества, который отмечают в России 9 декабря.

Собирательный образ российского солдата, в котором кто-то узнает сына, мужа, брата… Монумент установили в дорогом для сердца ядринцев месте — у Вечного огня. Памятник посвятили всем военнослужащим — и тем, кто сложил голову на поле боя, защищая Родину, и тем, кто продолжает сражаться. Авторами обелиска стали Владислав Немцев и Игорь Голубев.

Памятник возводили всем миром. Деньги на его создание переводили организации, учреждения, предприятия, индивидуальные предприниматели, простые люди — общими усилиями они собрали более трех миллионов рублей. Средства направили как на сам монумент, так и на благоустройство территории: на площадке выложили брусчатку, установили скамейки и забор, подвели подсветку, посадили деревья.

В торжественной церемонии открытия принял участие Глава Чувашии Олег Николаев. Он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку этого благого дела — от идеи до установки памятника прошло всего три месяца. «Наши земляки самоотверженно выполняют свой воинский долг вместе с военнослужащими Вооруженных Сил России, народами страны, которые все вместе объединили усилия. Я восхищаюсь теми ребятами, которые изо дня в день выбирают себе миссию защитить Отечество. И только за последнюю неделю у нас добровольно заключили контракты и отправились в зону выполнения специальной военной операции более ста человек. Будем делать все, чтобы поддерживать их и их семьи», — заверил руководитель региона. По словам Олега Николаева, в республике продолжат увековечивать память о героях страны. Одно из таких мест появится в Чебоксарах. Прошлым летом в Мемориальном комплексе «Победа» заложили камень под будущий памятник Героям СВО, открыть который планируют 9 Мая.

За активную благотворительную деятельность Глава Чувашии вручил благодарственные письма директору Моргаушского кирпичного завода Кириллу Ермолаеву, депутату Государственного Совета Чувашской Республики Николаю Малову, директору торгового дома «Ядрин» Александру Матвееву, председателю местного отделения Союза женщин Чувашии Ирине Облиновой и индивидуальному предпринимателю Андрею Федоточеву.

Особенно трогательно в этот день звучали слова мамы двух солдат Валентины Еремкиной из Ядринского округа. Один из ее сыновей, Александр, погиб при выполнении воинского долга в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2006 году, а второго, Андрея, не стало на спецоперации в этом году. Как сказала мать героев, если бы они не пошли защищать Отечество, потерь для страны могло бы быть еще больше. «От имени матерей нашего округа я хочу выразить благодарность всем, кто принял участие в строительстве памятника. Теперь каждый из нас, каждая из матерей будет знать, что имена наших сыновей навсегда останутся в памяти людской на всю оставшуюся жизнь», — произнесла Валентина Петровна.