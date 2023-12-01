В Чебоксарах назвали имена победителей конкурса «Мастер коммуникаций»

На связи всегда и везде

На все руки мастер — это, пожалуй, самое общее определение профессии «специалист по связям с общественностью». Сегодня без них не обходятся ни государственные организации, ни частные компании, ни общественные объединения. Эти люди формируют мнение, задают тренды, выстраивают отношения. Вчера в Чувашии прошел финал первого в России открытого конкурса профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «Мастер коммуникаций». За победу боролись полсотни сильнейших пиарщиков из 29 регионов страны.

Пресс-секретари и пиар-специалисты федеральных и региональных министерств и ведомств, сотрудники пресс-служб губернаторов регионов и администраций городов, пиарщики крупных банков, общественных движений, вузов и многих других организаций — конкуренция на конкурсе была серьезная. Впрочем, многие участники признались, что приехали не за победой. Бросить вызов себе, познакомиться и пообщаться с коллегами, получить оценку профессионалов для финалистов оказалось не менее важно. Тем более что оценивали навыки коммуникаторов известные российские медиаэксперты — медиа– и политтехнологи, руководители PR-агентств и проектов в сфере связи с общественностью. Возглавил экспертное жюри пресс-секретарь председателя Правительства Российской Федерации — директор департамента пресс-службы и референтуры Правительства Российской Федерации Борис Беляков.

Как рассказал «СЧ» эксперт Сергей Леваненков из федеральной образовательной программы для подготовки специалистов для сферы медиа и PR «Мастерская новых медиа», проект дал возможность проявить себя людям из регионов — и это очень важно, поскольку в таких конкурсах побеждают в основном представители Москвы и Санкт-Петербурга, где коммуникации хорошо развиты. «Сегодня пиар — это гораздо больше, чем просто пиар, — заметил он. — Пиарщик — это коммуникатор, который выстраивает целую систему отношений. И зачастую от него очень многое зависит, особенно в критических ситуациях». Эксперт назвал конкурс «Мастер коммуникаций» уникальной PR-практикой Чувашии — из регионального за два года он распространился на всю страну.

Заявки на конкурс подали более 650 специалистов из 75 регионов России и один представитель Республики Кыргызстан. «Это реально круто — у нас не такая большая отрасль, в стране в ней заняты около 50 тысяч человек, — добавила эксперт Айта Лузгина, партнер и проектный директор digital-агентства «Интериум», преподаватель в пяти вузах. — У нас всего два больших конкурса для пиарщиков — Proba Awards и «Серебряный лучник», но даже они не собирают так много участников. Надеюсь, «Мастер коммуникаций» станет ежегодным и соберет еще больше финалистов на очный этап». «Пиарщик — это такой многорукий многоног. Он должен быть быстрым, смелым и, конечно, профессиональным: уметь писать релизы, работать с аналитикой», — отметила Айта Лузгина. По ее оценке, в недалеком будущем люди этой профессии станут некими «погонщиками роботов» — очень многое в этой сфере уходит в цифру.

По мнению Нелли Булатовой, медиатехнолога и руководителя общественно-политического движения «Вне рамок», конкурс интересен не только участникам, но и экспертам. «Хотелось бы найти молодых и амбициозных людей, которые вместе с нами построят будущее пиара. Сейчас и пиар, и пресс-служба, и журналистика сильно меняются, подстраиваясь под реалии времени, а конкурс позволит найти новые решения для отрасли», — уверена эксперт.

Задания финала конкурса были максимально приближены к реальным рабочим будням пиарщиков. Сначала от конкурсантов требовалось написать пресс-релиз, а затем разобрать ситуацию — представить экспертам решение так называемого кейса и ответить на вопросы журналистов. Действовать приходилось в условиях цейтнота: на подготовку пресс-релиза отводилось всего полчаса, а на разбор кейса и общение со СМИ — не более 10 минут. Руководителю пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Алику Шарафутдинову к оперативности не привыкать. Информацию о ЧП, ЧС, происшествиях приходится отрабатывать по горячим следам, поэтому конкурс пресс-релизов у него не вызвал затруднений. И хотя готовить информацию пришлось на тему, совершенно далекую от его работы (об искусственном интеллекте), Алик полагает, что с задачей справился успешно: «Нужно было из справочной информации на четырех листах донести до людей самое главное, заинтересовав с первой строки».

Ситуация хоть и рабочая, но стрессовая. По словам участницы из Чувашии Натальи Яшиной, сотрудника ЧГУ имени И.Н. Ульянова, обычно при подготовке пресс-релиза она проверяет информацию по нескольку раз, тщательно исследуя все факты. Тут же отводилось на все про все 30 минут: изучить доклад на незнакомую тему, выбрать главное и составить пресс-релиз так, чтобы его «забрали» СМИ. «Сложно, но интересно», — поделилась впечатлениями Наталья. Она участвует в конкурсе в третий раз и даже входила в число победителей. Республику, к слову, на «Мастере коммуникаций» представляли еще три пиар-специалиста: пиарщики Минздрава, Минобра и одного из театров.

Виктор Гаранин из Хакасии узнал о конкурсе из телеграм-каналов. В Чебоксарах его впечатлили хорошая организация и мощная техподдержка — получить ответ от организаторов можно было в любое время суток. «На конкурсе собрались уникальные люди — каждый в своей сфере уже победитель, приятно пообщаться с коллегами и экспертами — встретиться с ними было за мечту», — признался участник.

Умение собраться за секунду пригодилось финалистам на разборе коммуникационного кейса. Здесь все было, как на экзамене: волнение, вопросы по билетам, ответ перед экзаменаторами… И хоть на подготовку давалась пара минут, профессионалы зачастую отвечали без раздумий. Участникам, к примеру, нужно было показать, как должен действовать медиаспециалист в нестандартной или кризисной ситуации или отреагировать на запрос журналиста федерального СМИ по какой-либо резонансной теме. Оценивались не только решения, но и умение собраться. Виктории Тумановой из Калининградской области, специалисту департамента по связям с общественностью Российского общества «Знание», к примеру, кейс достался совсем непростой — в учебном заведении произошло ЧП, и ей, как пресс-секретарю, нужно дать картину происходящего…

Конкурс конкурсом, но работу никто не отменял. В перерывах между этапами пиарщики писали посты и фотографировали, обменивались контактами и налаживали связи. А Гульнара Сидоркина, руководитель пиар-отдела администрации Тюмени, успевала держать руку на пульсе событий родного города — за ноутбуком решала рабочие вопросы.

Вечером победители получили заслуженные награды из рук Главы Чувашии Олега Николаева в Доме правительства.

Итоги

Победители конкурса «Мастер коммуникаций»

КАТЕГОРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»:

Татьяна Плющева, Саратовская область, Саратовская областная Дума.

Ольга Полещук, Алтайский край, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Виктор Коприков, Московская область, Министерство культуры и туризма Московской области.

КАТЕГОРИЯ «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»:

Аделя Галиева, Татарстан, мэрия Казани.

Наталья Черногорцева, Вологодская область, администрация Великоустюгского муниципального округа.

Андрей Шафиров, Ульяновская область, администрация города Ульяновска.

КАТЕГОРИЯ «ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ»:

Диляра Галеева, Татарстан, Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в Республике Татарстан.

Татьяна Бычкова, Москва, Общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых».

Евангелина Батурина, Ивановская область, Ивановское региональное отделение партии «Единая Россия».

Фото Максима Васильева: