Финалистка конкурса «Мисс Россия» между репетициями учила конспекты по медицине

«Когда чего-то достигаешь своим трудом — это счастье»

Полгода назад 20-летняя чебоксарка Анна Павлова покорила красотой всю республику, завоевав на конкурсе «Мисс Чувашия» корону 1-й вице- мисс. А совсем недавно, в октябре, в числе полусотни самых красивых девушек страны представила Чувашию на национальном конкурсе «Мисс Россия — 2023». Выход в финал Анна, до этого незнакомая с модельным делом, для себя считает настоящей победой. Самым сложным для нее, третьекурсницы медицинского факультета Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова, будущего врача акушера-гинеколога, оказались не дефиле и фотосессии, а вынужденные пропуски учебных занятий.

По примеру Оксаны Федоровой

Начиналось все, как это часто бывает, с детской мечты. Еще лет в пять Анна, узнав, что ее любимая ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши» Оксана Федорова — первая красавица страны (в 2001 году она завоевала титул «мисс Россия». — Авт.), во всем захотела быть на нее похожей. Стала растить такие же, как у нее, длинные волосы и загорелась идеей — когда-нибудь тоже побороться за корону с бриллиантами.

Мечте суждено было исполниться в этом году. Сначала, в мае, девушка стала одной из победительниц конкурса «Мисс Чувашия», а спустя несколько месяцев с успехом прошла открытый кастинг конкурса «Мисс Россия» в Москве. Из трехсот претенденток, собравшихся в тот день, жюри пригласило в следующий тур 13 самых достойных, среди которых оказалась и наша героиня. Сколько еще прошло отборов по всей стране в течение года — и не сосчитать. Конкуренция за право участвовать в главном конкурсе красоты страны огромная!

«Я очень довольна своим выступлением. И, конечно, счастлива, — поделилась эмоциями с «СЧ» Анна Павлова. — Участвовать в конкурсе — для меня это уже победа. Многие девушки, как я потом узнала, ходили на кастинги не один год, кого-то оставляли в резерве, а потом все равно отказывали. Мне же повезло попасть на «Мисс Россия» буквально за три месяца. Это что-то невероятное».

Каждую минуту, проведенную на конкурсе, Анна вспоминает как мгновения счастья — не каждой девушке выпадает такая возможность. И хоть все дни, что длилось трехнедельное состязание красавиц, были расписаны буквально по часам, выдержать такой марафон Анне оказалось несложно. Гораздо труднее ей было пережить разлуку с семьей и — найти время на учебники. К учебе будущий акушер-гинеколог всегда относилась со всей ответственностью и даже на конкурсе «Мисс Россия» в перерывах между репетициями и выступлениями каждую свободную минуту посвящала учебным материалам и по возможности делала задания. Учить или читать приходилось в основном перед сном, а одновременно с занятиями спортом Анна смотрела учебные видео. После конкурса это помогло ей легко вернуться к учебе.

Несмотря на сильную конкуренцию, атмосфера на «Мисс Россия», по словам девушки, была теплой и доброжелательной. Участницы быстро сдружились и во всем друг друга поддерживали, так что разговоры про спрятанные туфли — не более чем байки. «Нас многое объединяло, и мы сразу же нашли общий язык с девочками. К тому же я знала, что у меня всегда есть поддержка — дома за меня болела вся семья. А самое главное, что вынесла я из конкурса, — никогда в себе не сомневаться и идти к своей цели, несмотря ни на что», — рассказала она.

Кстати Чувашский кокошник, который всех удивил На конкурсе национальных костюмов Анна Павлова предстала в необычном наряде — вместо чувашского девичьего головного убора тухъя ее голову венчал необычный кокошник, расшитый тремя чувашскими солнцами. В соцсетях этот образ вызвал самые разные эмоции — кто-то писал, что кокошники в Чувашии никогда не носили, а кто-то похвалил за свежий взгляд. «Понятно, что это не чувашский элемент, тем не менее он привлек внимание к чувашскому наряду и подошел под мой образ идеально», — рассказала Анна. На конкурсе, кстати, ее кокошник был самым крупным головным убором. Забавно вышло, как его отправляли из Чебоксар в Москву. Из-за большого размера кокошник не поместился в объемный багаж Анны, и его пришлось везти в столицу отдельно. Сначала поездом через проводника, потом курьером — до санатория, где жили девушки во время конкурса.

Чем больше дел, тем больше успеваешь

Целеустремленности Анне Павловой не занимать. Так, еще в пятом классе она определилась с будущей профессией и шаг за шагом готовилась к поступлению на медфак, успешно окончив чебоксарскую гимназию №?5. Выбор специальности был очевиден. Мама Анны, Надежда Александровна Павлова, — акушер-гинеколог Президентского перинатального центра, и девушка по ее примеру решила тоже посвятить себя этой благородной профессии. «Выбрала медицину, наверное, из-за желания быть полезной миру, помогать людям и достойно прожить жизнь», — призналась собеседница.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии: — Работа с молодежью важна для Союза женщин Чувашии. Мы уже реализовали несколько социально значимых проектов, направленных на объединение молодых семей на основе чувашских традиций и совместного досуга. Не менее значимо вовлекать в общественное движение молодых женщин и девушек. Создание такого «девичьего крыла» назревало давно. В Анне Павловой мы увидели потенциал, который позволит ей стать его лидером. В ней удивительным образом сочетаются разные ипостаси. Красавица, умница, активистка — в Ане есть такой сплав академичности, смелости и красивой дерзновенности. Думаю, что у нее получится объединить вокруг себя таких же молодых подруг и зажечь их интересными инициативами.

Добавлю, что в Союзе женщин Чувашии должна прослеживаться преемственность. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы подготовить себе смену. Надеюсь, что Аня — это первая ласточка. Мы с радостью готовы принять в нашу команду талантливых девочек, которые будут вносить свой уникальный вклад в развитие женского движения.

Учебу на медицинском факультете Анна успевает совмещать с работой в Президентском перинатальном центре. Пришла сюда на летнюю практику после первого курса, потом предложили остаться, набраться опыта. Такое погружение в профессию еще больше увлекло девушку медициной. «Поняла, что это мое, когда пришла в больницу. Меня вдохновило отношение врачей к своему делу, к пациентам. Начинаешь осознавать важность этой работы, без которой человечеству не обойтись», — заверила она.

Девушка занимается еще и общественными делами. Совсем недавно, например, возглавила в Президентском перинатальном центре молодежную группу. Она создана для объединения молодых сотрудников учреждения и раскрытия их творческого потенциала и саморазвития. Подключить к этой работе планируют и будущих мам.

Случаи из практики, к слову, становятся темами студенческих научных работ Анны Павловой. Так, влиянию коронавируса на беременность она посвятила две свои статьи, которые опубликовали в нескольких солидных научных журналах. С этими же работами, кстати, девушка выступила на интеллектуальном этапе конкурса «Мисс Чувашия», чем удивила жюри. Как рассказала будущий врач, ей интересно заниматься наукой. Исследованиям Анна уделяет большое внимание, и на подходе еще две ее научные статьи на тему акушерства и гинекологии.

Помимо учебы, науки и работы, девушка находит время и для добровольчества. В составе университетского волонтерского отряда «Вита» читает просветительские лекции о здоровье для молодежи.

«Как удается все успевать? Секрета нет. Нужно держать в голове четкий план, точно знать, чего хочешь, и иметь большое желание. Когда что-то нравится, и время находишь, и возможности. Нужно просто брать и делать, несмотря на усталость и прочие моменты в жизни. Если я постоянно чем-то занята, я в тонусе», — раскрыла рецепт успеха собеседница.

Активистка, спортсменка

Анна с детства активно занималась различными видами спорта, отсюда и высокая самодисциплина. У нее II взрослый разряд по спортивной гимнастике, по легкой атлетике, плаванию и спортивной аэробике — III юношеский разряды.

«До уроков, к 6.30 утра, три раза в неделю ходила на плавание, а после занятий бежала на легкую атлетику. Вот такой у меня был обычный день», — улыбается она и считает, что именно занятия спортом помогли выработать силу воли и характер.

Любовь к спорту дочери привил папа, который в 4,5 года отдал девочку в секцию спортивной гимнастики. Заниматься Ане нравилось, и у нее прекрасно все получалось, но в шестом классе, после почти восьми лет тренировок, из спортивной гимнастики пришлось уйти — учеба в гимназии требовала много внимания. «К тому же я была очень рослая для этого вида спорта — я всегда была самой высокой и в школе, и в группе в университете. Мой рост — 1,82 м», — говорит Анна.

И сегодня ни один ее день не обходится без физических упражнений. Спорт — настоящая отдушина после напряженного учебного и рабочего дня. Девушка увлекается плаванием, йогой, аэростретчингом и спортивными танцами.

«А ну-ка, девушки, а ну, красавицы»

После череды конкурсов красоты динамичная жизнь Анны Павловой стала еще активнее. Талантливую и инициативную девушку поддержали в Союзе женщин Чувашии, и теперь Анна — одна из активисток женского движения республики. Совсем недавно она стала куратором молодежного отдела женсовета.

Планов у «девичьего крыла» союза — громадье. Он будет вдохновлять девушек Чувашии на развитие, веру в себя и стремление сделать этот мир лучше.

Темам, волнующим девчат, посвятят различные семинары, конференции, события, на которые будут приглашать интересных гостей — профессионалов в своем деле. Отдел, по словам Анны Павловой, будет заниматься вопросами здоровья, семьи и отношений, привлекать молодежь к жизни республики и благотворительности. «Это поможет девушкам стать более открытыми и уверенными в себе, узнать много нового», — считает куратор.

На прошлой неделе, кстати, в молодежном отделе провели первое мероприятие — «Девичник». На доверительной встрече с главным внештатным специалистом гинекологом детского и юношеского возраста Минздрава Чувашии, заведующим отделением охраны репродуктивного здоровья Президентского перинатального центра Маргаритой Мардоян девушки могли задать любые интересующие их вопросы. Мероприятие прошло при участии лидера женсовета республики Натальи Николаевой.

Союз женщин Чувашии воодушевляет и саму нашу героиню. Как призналась Анна, для нее участие в таком движении — это рост, саморазвитие и новый опыт. Ведь в будущем она планирует стать не только врачом, но и состояться как общественник.

«Хочется равняться на председателя Союза женщин России Екатерину Лахову, к слову, врача-педиатра и, конечно, Наталью Николаеву, руководителя женсовета Чувашии, многодетную маму, которая везде успевает. Буду учиться у них и буду рада, если моя работа принесет пользу девушкам из Чувашии», — отметила Анна.

КСТАТИ

Совет от красавицы и будущего врача АННЫ ПАВЛОВОЙ:

«Поставьте перед собой четкую цель и идите к ней, не замечая никаких преград, несмотря на то, получается или нет. Да, не всегда все складывается идеально. Но не нужно отчаиваться из-за неудач и ни в коем случае останавливаться. Верьте в себя, много учитесь, развивайтесь. Главное, понять — для чего тебе это. И тогда все встанет на свои места. Остальное — все достаточно банальное: высыпаться, заниматься спортом, правильно питаться. И еще не забывайте улыбаться. Улыбка творит чудеса. Помните, эмоции, которые мы испытываем в молодости, отразятся на нашем лице в старости».