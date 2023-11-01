От ритмичных танцев до тактической стрельбы

Порядка 250 талантливых школьников, студентов вузов и колледжей Чувашии в условиях серьезной конкуренции боролись за медали первого республиканского мультиспортивного фестиваля по фиджитал-спорту, который на днях завершился в киберклубе Чувашского госуниверситета.

Участники демонстрировали умения в четырех дисциплинах: фиджитал футболе (FIFA + футзал в формате 4 на 4), музыкальной игре с элементами виртуальной реальности «Beat Saber», танцевальном ритм-симуляторе «Just Dance 2022» и фиджитал тактической стрельбе.

По итогам непредсказуемых сражений в фиджитал футболе победу одержала команда «СТРОЙБАТ» (ЧГУ имени И.Н. Ульянова). В дисциплине «Just Dance 2022» первое место занял коллектив «NIGHT» (чебоксарская гимназия № 1), который показал яркое и сплоченное выступление на физической площадке. В музыкальной игре «Beat Saber» в формате «1 на 1» золотую награду завоевал студент Чебоксарского кооперативного техникума Валерий Ванин. А в фиджитал тактической стрельбе первое место на счету команды «Catalysts» (Чебоксарский электромеханический колледж), сообщили в пресс-службе ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Примечательно, что участники первого республиканского мультиспортивного фестиваля смогут попробовать свои силы в главном соревновании индустрии фиджитал-игр — международном турнире «Игры Будущего», который состоится в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.