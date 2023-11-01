Бдительный водитель такси сорвал планы мошенников

Долларовая пенсионерка

«Сотрудник Центрального банка России» своим телефонным звонком застал 76-летнюю жительницу Чебоксар врасплох. Выяснив путем нехитрых наводящих вопросов, что бабуля хранит дома две тысячи долларов, звонивший сообщил, что валюту нужно немедленно задекларировать.

Бывший экономист очень расстроилась, что настолько отстала от жизни — ни о какой декларации имеющихся долларовых сбережений слыхом не слыхивала. Но «ведущий специалист» был очень убедителен и даже выслал сначала фотографию своего «служебного удостоверения», а затем и грозное уведомление на «бланке Центробанка» о конфискации денежных средств, грозящей хозяйке валюты. Пожилую женщину предупредили, что к ней приедет Олег, которому поручено перевести деньги «куда следует», много ему рассказывать не надо.

Параллельно мошенники переписывались с водителем службы доставки компании такси Олегом Михайловым. Заказчик написал ему, что нужно помочь маме с переводом наличных. Но увидев в коридоре дома по улице Карла Маркса, откуда нужно было забрать наличность, божьего одуванчика с пачкой долларов в руках, Олег Владимирович все понял.

«В новостях же часто пишут, что так действуют мошенники, — скромно поясняет бдительный чебоксарец. — Сказал хозяйке, что ее пытаются обмануть, и позвонил в полицию».

«Три тысячи благодарностей ему! — не сдерживает эмоций сестра едва не пострадавшей от мошенничества горожанки. — Это же надо, какой умница!»

Сама «виновница торжества» отреагировала на предложение записать видеообращение к неравнодушному таксисту весьма прохладно. Как выяснилось, дама почтенного возраста скрыла от близких большую часть обстоятельств. Видимо, чтобы сохранить в кругу семьи репутацию глубоко образованного и разумного человека, с чем готовность расстаться с весьма крупной суммой денег по звонку неизвестного никак не вяжется. Причем мошенники и в последующие дни не оставляли попыток «дожать» свою жертву, но родственники уже не подпускали женщину к телефону.

Чебоксарца, предотвратившего мошенничество в крупном размере, поблагодарил лично министр внутренних дел по Чувашской Республике Виктор Шметков перед всем личным составом ведомства. Председатель Общественного совета при Министерстве Валерий Андреев вручил Олегу Михайлову памятный знак и приглашение в театр.

Сотрудники полиции надеются, что благодаря такому ответственному поведению граждан и внимательности к окружающим, планы обманщиков будут срываться все чаще.