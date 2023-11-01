Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АЛЕНА АРШИНОВА,
депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по просвещению:

«Наш законопроект об усилении главенствующей роли педагога в процессе обучения и воспитания в школе принят в 1 чтении. Я являюсь его соавтором. Учителя просили нас на законодательном уровне урегулировать вопрос правового статуса учителя. Принятый законопроект устраняет несоответствия между правами и обязанностями педагога и других участников образовательного процесса. Администрация школы будет обязана рассматривать обращения педагогов о дисциплинарных взысканиях по отношению к ученикам.

Кроме того, мы законодательно закрепляем обязанность учеников соблюдать внутренний распорядок школы, быть дисциплинированными… И еще один момент — наша новая законодательная инициатива вводит ограничение на использование учениками на уроках мобильных телефонов и всех электронных гаджетов без согласия учителя. Использование мобильных телефонов допускается только в экстренных случаях и только по решению педагога».



Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...
В Чебоксарах прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.