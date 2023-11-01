В Иркутской области во второй раз прошел Фестиваль родных языков

Россия — наш дом, и все мы — россияне

Праздник собрал национально-культурные общественные организации народов, проживающих в регионе. Активное участие в мероприятии приняла Национально-культурная автономия наших соплеменников — «Юлташ».

Фестиваль был организован по инициативе Центра коренных народов Прибайкалья при поддержке правительства Иркутской области. Как пишут областные СМИ, главная цель — стимулировать интерес к изучению родных языков.

Участие в мероприятии приняли представители около 80 народов, проживающих в регионе. В программе — диктанты на родных языках, творческие конкурсы среди вокалистов и чтецов, конкурс эссе «Мой язык — моя гордость» среди учителей, преподающих национальные языки.

Завершился фестиваль праздничным гала-концертом и награждением победителей конкурсов. Были отмечены и участники Национально-культурной автономии «Юлташ». Так, чувашский народный ансамбль «Йамра» из села Новолетники Зиминского района достойно представил чувашский язык на «Ярмарке языков» и завоевал звание лауреата II степени в номинации «Вокальное исполнительство».

Педагог дополнительного образования Масляногорской школы Надежда Фидикова стала победителем в конкурсе эссе среди учителей родного языка. Надежда Васильевна ведет факультативные занятия «Истоки чувашского народа» в школе Зиминского района, стаж ее работы — 36 лет. Как говорит педагог, связь с историей и традициями предков — это незримая нить, которая держит и заставляет сохранять и развивать не только традиции, но и родной язык.

Надежда Фидикова уверена: «Все мы — россияне, но у всех у нас есть свои корни, и все мы имеем право знать свой язык, свои песни, свои традиции и передавать их подрастающему поколению».