МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района» задолжало энергетикам 9 млн рублей

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района» за 4 года, с момента заключения договора энергоснабжения с Чувашской энергосбытовой компанией, накопило долг за потребленную электроэнергию в размере свыше 9 млн рублей. В том числе, задолженность возникла по договору купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь — в сумме свыше 6 млн рублей. Недобросовестно проработав 4 года с энергетиками, организация начала процедуру банкротства. 16 августа 2021 года в Арбитражном суде Чувашской Республики будет рассмотрено исковое заявление о признании предприятия несостоятельным.

Отметим, что до создания данной организации в городе Козловке работало ООО «Теплоснаб», которая также успешно обанкротилась и прекратила свою деятельность 18 августа 2017 года, оставив задолженность перед ЧЭСК порядка 9 млн рублей. Через 3 дня, 22 августа 2017 года, начала свою деятельность сетевая организация МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района». Предприятие также занимается выработкой и подачей тепловой энергии, водоснабжением и водоотведением.

«Мы не раз выносили вопрос погашения задолженности муниципальным предприятием на Правительственную комиссию, вопрос рассматривался с участием вице-премьеров Правительства Чувашии, однако сумма долга продолжает увеличиваться. В декабре 2020 года предприятие представило график погашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию, который также не выполняется, — отмечает исполнительный директор Чувашской энергосбытовой компании Александр Гончаров. — В соответствии с графиком ежемесячное погашение просроченной задолженности должно составлять 188 000 руб., текущее потребление должно оплачиваться согласно договору энергоснабжения и ежемесячно происходить погашение просроченной задолженности, однако согласно этому графику не оплачивается даже текущее потребление».

Энергетики ежемесячно проводят с предприятием претензионно-исковую работу. В адрес потребителя в июне направлено претензионное письмо по задолженности за потребленную электрическую энергию за апрель-май 2021 года на сумму свыше 1 млн рублей. На рассмотрении Арбитражного суда Чувашской Республики в отношении потребителя находятся 3 исковых дела на сумму свыше 2 млн рублей за период январь – март 2021 года. Кроме этого направлены уведомления на ограничение режима потребления электрической энергии. В МЧС России по Чувашии и Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии для сведения направлены уведомления о планируемом введении ограничения.

В свою очередь потребителем предоставлены планы мероприятий по обеспечению готовности к введению полного ограничения режима потребления, которые не исполняются. На основании оформленного Ростехнадзором протокола по ст. 9.22 КоАП РФ о неисполнении плана мероприятий и не переводе объектов на автономные источники питания, Мировым судом г. Козловка вынесено решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб. Потребителю направлены письма об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности). В Ростехнадзор 21 июня 2021г. направлено заявление об административном правонарушении о неисполнении обязанности предоставления обеспечении обязательств по оплате электрической энергии (мощности).

Чувашская энергосбытовая компания призывает своевременно рассчитываться с гарантирующим поставщиком электроэнергии, так как все это влияет на обеспечение качественного энергоснабжения всех потребителей региона.