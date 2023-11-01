На финал конкурса «Мастер коммуникаций» приедут 50 участников со всей страны

Полсотни специалистов по связям с общественностью из 32 регионов России съедутся в Чебоксары 7 декабря на финал конкурса профессионального мастерства «Мастер коммуникаций». Ранее, напомним, конкурс назывался «PRофи-21» и проводился среди пиарщиков республики. В этом году он получил новое название и стал открытым для специалистов со всей России. Конкуренция была серьезной — заявки на участие подали 655 представителей профессии из 75 регионов страны. Финалистов определили по сумме баллов за тестирование на знание основ связей с общественностью и за показатели упоминаемости в СМИ и социальных сетях представляемых ими организаций.

На очном финале в столице Чувашии участникам предстоит подготовить пресс-релизы, разобрать коммуникационные кейсы и пообщаться с журналистами. Чувашию на конкурсе в категории «Предприятия, организации» представит Наталья Яшина из ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Среди участников также — сотрудники пресс-служб российских губернаторов, министерств и ведомств регионов, администраций городов, банков, партий, общественных движений. По итогам конкурса будет сформирован ТОП-50 мастеров коммуникаций страны.