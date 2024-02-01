БОРИС КРАСНОВ,

пресс-секретарь Главы Чувашской Республики:

«Шесть проектов в шорт-листе премии «Серебряный лучник» — это показатель хорошего качества работы сообщества специалистов по связям с общественностью в Чувашии. В последние три года наша республика уделяет особое внимание повышению уровня информационного сопровождения работы органов исполнительной власти, муниципалитетов и бизнеса. Проводятся регулярные обучающие программы, стратегические сессии. В прошлом году мы первыми в стране унифицировали ставки пресс-секретарей в муниципальных округах. Кроме того, инициировали первый в России конкурс профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «Мастер коммуникаций», призванный выявить лучших в отрасли».