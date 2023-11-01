Планерка Главы: экономика — с ростом, бюджет — с профицитом

Но в реализации программ есть проблемы

Итоги социально-экономического развития Чувашии за январь — октябрь текущего года демонстрируют хорошую динамику — об этом шла речь на еженедельном совещании у Главы республики Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

До 1 декабря главным распорядителям бюджетных средств необходимо разработать и внести корректировки по своим направлениям для последующего перераспределения средств.

Объемы промышленного производства по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 25 проц., отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Это лучший показатель в ПФО. Высокие темпы также в строительстве, розничном товарообороте, росте средней зарплаты. На фоне этого в республике инфляция ниже, чем в среднем по стране. В минувшем октябре к декабрю 2022 года она составила 5,1 проц. против 5,5 по России.

В промышленной отрасли особенно заметные позитивные изменения происходят в выпуске компьютерной техники, готовых металлоизделий, где обеспечен рост объемов в два с лишним раза. Среди муниципалитетов в передовых по темпам отгрузки промышленной продукции Канаш, Чебоксары, а также Козловский, Моргаушский округа. Впечатляющую динамику продемонстрировал розничный товарооборот. За десять месяцев он вырос на 6,8 проц., тогда как в январе наблюдался минус. И тут есть свои лидеры — в Шумерлинском округе оборот увеличился вдвое, в Алатырском — на четверть.

Исполнение консолидированного бюджета по доходной части за десять месяцев (без учета принятых последних уточнений) составило 94,2 проц. республиканского — 95 проц., что выше плановых назначений, доложил на планерке первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Оба бюджета исполняются с существенным профицитом. Темп роста собственных доходов консолидированного бюджета составил 24,3 проц., наиболее заметно выросли поступления от налогов на прибыль, НДФЛ. Сказываются хорошая динамика промышленного производства, рост зарплаты. По республиканскому бюджету общий рост доходов на 17 проц., в том числе собственных — на 27 проц. Расходы консолидированного бюджета на 1 ноября составили 76,6 миллиарда рублей — рост на 8,7 миллиарда. Увеличение ассигнований отмечается по всем социальным отраслям. А инвестиционные расходы в целом выросли на 12,6 проц.

Оценивая итоги десяти месяцев, Глава региона отметил, что, несмотря на их хорошую динамику, успокаиваться, конечно, не стоит. Надо искать все то, что даст новый толчок, чтобы закрепить достигнутое и развить. Сейчас важно проанализировать освоение бюджетных средств по главным направлениям и внести нужные поправки.

ПОРУЧЕНИЕ.

По каждому проблемному объекту в рамках реализации государственных (муниципальных) программ, финансируемых из республиканского бюджета, в кратчайший срок представить четкие пояснения по решению имеющихся проблем, на каком этапе эти решения, что нужно для устранения проблем.

О ходе выполнения этих программ окружными администрациями доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Михаил Коледа. В 2023 году на их реализацию предусмотрено 20,5 миллиарда рублей, в том числе 7,6 миллиарда — из федерального бюджета, 12,6 — из республиканского. Уровень освоения всех этих средств составляет порядка 50 процентов, что нельзя признать неудовлетворительным, сказал министр.

К примеру, межбюджетные трансферты на жилье для сирот в этом году выделены в сумме более 667 миллионов рублей, в том числе на 114 сирот — с использованием сертификатов. Кассовое исполнение данной суммы на сегодня составляет 85 процентов, что плохо, когда до конца года остается лишь месяц с небольшим. Особенно низкое освоение в Алатырском, Моргаушском, Порецком округах, городах Канаш и Чебоксары. На обеспечение жильем 77 многодетных семей с 5 и более детьми предусмотрено 364 миллиона рублей. По последним данным, освоено только 78 процентов средств. Неважно с этим в Канашском, Мариинско-Посадском округах и Шумерле. Лучше с освоением денег по программе переселения из аварийного жилья — 96,4 процента. Из выделенных на этап 2022-2023 годов на переселение 690 семей из 550,5 миллионов рублей освоен 531 миллион.

Михаил Коледа также остановился на реализации ряда других программ, в частности, инициативного бюджетирования, формирования комфортной городской среды в части благоустройства общественных территорий. Здесь также имеется ряд проблем, которые необходимо решить до конца года.

Глава республики выразил особое неудовлетворение реализацией программы инициативного бюджетирования. Люди участвуют в ней собственными деньгами, какие тут могут быть проблемы, сказал он. И поручил вице-премьеру — министру сельского хозяйства Сергею Артамонову, курирующему данный блок, разобраться, почему деньги на конкретные проекты выделяются, а некоторые местные администрации в последний момент отказываются от работы с ними.

«Да, штрафные санкции в этих случаях предусмотрены, но ведь они не самоцель. Если взяли проект в работу, деньги на него тоже — значит, он должен быть реализован, — сказал Глава. — А если заявились с проектом, но документацию не оформили либо решили, что желания и сил не хватит, зачем тогда резервировать бюджетные деньги?» Вернувшись к озвученным позитивным итогам десяти месяцев, Олег Николаев отметил, что они радуют, в особенности рост ассигнований на инвестиции. Но деньги в бюджетной росписи — это еще не все, они должны работать в деле, в том числе в реализации таких программ.

Отдельная тема

Централизация закупок и обеспечения лекарственными препаратами позволяет держать цены на них в республике ниже, чем в среднем по стране. Об этом сообщил на планерке вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, представляя результаты мониторинга цен на жизненно важные препараты. Так, отпускные цены на медикаменты в целом по стране выросли на 0,4 процента, тогда как в Чувашии — на 0,1 процента. В рознице импортные лекарства в стране в октябре к сентябрю выросли в цене на 0,5 процента, в Чувашии — на 0,4 процента.