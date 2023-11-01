Прислушаются к советам и построят лыжероллерную трассу мирового уровня

Там, где еще недавно тренировались биатлонисты и лыжники, сейчас катаются экскаваторы — на базе Центра зимних видов спорта спортшколы олимпийского резерва № 2 продолжается строительство лыжероллерной трассы. На этой неделе спортобъект проинспектировали председатель технического комитета Союза биатлонистов России Вадим Мелихов и специалисты федерального телеканала «Матч ТВ», которые дали полезные рекомендации относительно инфраструктуры спорткомплекса и самой трассы.

Биатлонный центр в Чувашии, напомним, строится с 2014 года. За это время были доведены до ума административно-бытовое здание с раздевалками, гостиница с номерным фондом. Но в один момент работы на объекте застопорились, и уже в 2021 году за счет средств федерального бюджета создана новая проектно-сметная документация на строительство трассы. При разработке проекта учитывался опыт лучших лыжно-биатлонных комплексов страны — Тюмени, Саранска, Рыбинска, Уфы и Ханты-Мансийска.

Сейчас на базе Центра зимних видов спорта строители трудятся не покладая рук — идет процесс земляных работ, прокладка инженерных и кабельных сетей, водопроводов, систем освещения и оснежения. Уже на следующий год запланировано благоустройство территории. Строительные работы на объекте ведет ООО «ГЕОЛАЙН Технологии». Срок их выполнения — до 31 октября 2024 года.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «В этом году мы приступили к реализации грандиозного проекта, которого любители зимних видов спорта ждали не одно десятилетие. Освещенная лыжероллерная трасса — неотъемлемая часть современной методики и комплексного подхода в подготовке наших юных биатлонистов и лыжников. Уверен, с созданием новой инфраструктуры участников, победителей и призеров соревнований самого высокого ранга в Чувашии станет еще больше».

«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию мы должны получить не позднее декабря 2024 года, — отметила и.о. министра спорта Чувашии Татьяна Рябинина. — Те темпы строительных работ, которые мы сейчас наблюдаем и фиксируем, позволяют быть уверенными, что к этому сроку мы все закончим, как и планировали. И очень хорошо, что приезжают технические специалисты, эксперты, высказывают свои пожелания и замечания, говорят, что именно нужно скорректировать. Благодаря этому мы уверены, что получим объект, на котором сможем проводить всероссийские соревнования».

Во время инспекции спорткомплекса и лыжероллерной трассы председатель технического комитета СБР Вадим Мелихов обращал внимание на детали — на количество вакс-кабинок (кабины для работы сервисеров. — Прим. ред.), место для установки информационного табло, расположение медицинского кабинета и перехода для спортсменов на трассу, а также другие нюансы. «Надо сказать большое спасибо руководству республики, что, наконец, приняты реальные решения по всем организационным вопросам. Это было необходимо для того, чтобы комплекс получился современным, отвечающим всем требованиям для проведения не только тренировочного процесса, но и международных соревнований, — подчеркнул он. — От первоначального проекта осталось мало что, и сейчас мы видим, какая большая работа выполняется. Здесь будет хорошая база не только для тех, кто имеет хороший уровень подготовки, но и для начинающих спортсменов». А в разговоре с корреспондентом «СЧ» Вадим Мелихов уточнил, что спортивное сооружение в Чувашии после введения в эксплуатацию при лицензировании может получить первую (высшую) категорию качества, которой на данный момент соответствуют десять спорткомплексов в России.

В свою очередь специалисты телеканала «Матч ТВ» также высказали пожелания, которые поспособствуют созданию красочной и атмосферной картинки международного формата, соответствующей современным стандартам.

Кстати

• На лыжероллерной трассе запланирована установка водных резервуаров для оснежения. После Тюменской области Чувашия станет вторым регионом, где по периметру объекта будет работать система, позволяющая оснежать трассу одновременно из нескольких точек.

• В нынешнем году строящуюся лыжероллерную трассу посещали президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и трехкратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине Эдуард Латыпов.