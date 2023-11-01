Глава Чувашии поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Этот праздник, — отметил он, — дань глубокого уважения людям, для которых защита законности и справедливости, жизни и прав человека, интересов государства и общества является профессиональным долгом и гражданской позицией. Вам часто приходится быть на самых сложных участках, оказываться в экстремальных ситуациях — это призвание для сильных духом и мужественных людей. Сегодня сотрудники внутренних дел Чувашской Республики продолжают славные традиции старших поколений бойцов правопорядка и с честью несут свою нелегкую службу. Сейчас, как никогда, от каждого полицейского требуется принципиальность, патриотизм и четкое выполнение обязанностей. Сотрудники МВД действуют смело и решительно, пресекая провокации и диверсии на освобожденных территориях, обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях».

Олег Николаев от всего сердца поблагодарил и ветеранов органов внутренних дел, которые, пребывая на заслуженном отдыхе, не остаются в стороне от повседневных забот родного ведомства, и всех сотрудников МВД — за преданность делу, самоотдачу, высокий профессионализм, и пожелал стражам порядка успешной службы, крепкого здоровья и благополучия в семьях!



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