В МВД России наградили медалью патрульного из Новочебоксарска

За смелость во имя спасения

В преддверии профессионального праздника министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев провел церемонию награждения сотрудников за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших граждан. Среди отмеченных государственными и ведомственными наградами двадцати трех полицейских из пятнадцати регионов страны был и полицейский из Чувашии, капитан полиции Сергей Ежов.

«СЧ» рассказывала, как в конце июля нынешнего года, когда на республику внезапно обрушился ураган, патрульный на служебном катере переправил в безопасное место порядка 30 женщин и детей. Стихия застигла их на левом берегу Волги, люди были напуганы, не зная, где укрыться. Командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Новочебоксарску, который во время урагана пришвартовал катер к берегу, не растерялся. Посоветовав людям держаться ближе к воде, он по очереди, соблюдая все меры безопасности, доставил их к городскому причалу Новочебоксарска. А потом еще раз осмотрел акваторию, чтобы убедиться, что никому больше не нужна помощь.

Надо сказать, его супругу Ирину этот поступок совсем не удивил: привыкла, что муж в чрезвычайных ситуациях никогда не бросит человека в беде. За последние два года патрульный спас уже троих утопающих на Волге. Такая уж у него, видимо, миссия — оказываться в нужное время в нужном месте. Да и в выявлении правонарушений в сфере охраны водных и биологических ресурсов равных полицейскому с более чем тридцатилетним стажем в республике нет…

Церемонию награждения генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел в режиме видео-конференцсвязи. Ведомственную медаль «За смелость во имя спасения» патрульному из Новочебоксарска вручил министр внутренних дел по Чувашской Республике Виктор Шметков.