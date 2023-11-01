Экипажи ГИБДД проводят рейд «Пешеход. Пешеходный переход»

Пешеход не всегда прав

Пугающая статистика — за десять месяцев этого года на дорогах Чувашии под колеса машин попал 201 пешеход, для 30 человек переход проезжей части закончился гибелью.

Как рассказали в ГБДД Чувашии, самым аварийно-опасным днем недели по данному виду ДТП стал четверг, самыми аварийно-опасными часами является период времени 17 до 20 часов.

Чаще всего наезды на пешеходов совершаются в Чебоксарах. В столице зафиксировано 120 таких случаев, в которых десять пешеходов погибли, 113 получили травмы различной степени тяжести. Вызывает тревогу и тот факт, что в столице республики фиксируется рост аварий по вине пешеходов – всего 41 наезд, в которых погибли восемь пешеходов-нарушителей. Все они переходили проезжую часть в неустановленном месте или на красный сигнал светофора.

Чтобы как исправить сложившуюся ситуацию, сегодня на дорогах республики проходит рейд «Пешеход. Пешеходный переход». Совместно с экипажами ГИБДД, в нем участвуют представители СМИ и общественные инспекторы ДПС.

Особое внимание уделяется световозвращающим элементам. В осенне-зимний период, когда на улице темнеет рано и видимость на дороге снижается, они могут спасти вам жизнь. В ГИБДД Чувашии напоминают, что при их использовании риск гибели для пешеходов уменьшается примерно на 70%. Но, даже, имея световозвращатели, пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.