Определен подрядчик для строительства футбольного манежа на стадионе «Труд»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По результатам открытого конкурса с ООО «ПМК-8» заключен договор на строительство первого в республике крытого футбольного манежа на территории стадиона «Труд» в Чебоксарах, сообщили в Минспорта Чувашии. Возводиться спортобъект будет на средства республиканского бюджета.

По проекту предусмотрено два блока — основной с футбольным полем и помещением для хранения и подзарядки машины по уходу за газоном и вспомогательный блок с комнатами для тренеров и судей, раздевалками, медицинскими и техническими помещениями.

По контракту ввод спортивного сооружения в эксплуатацию должен состояться не позднее 24 декабря 2024 года.

Опубликовано: 2 ноября 2023 г.


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