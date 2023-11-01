Определен подрядчик для строительства футбольного манежа на стадионе «Труд»

По результатам открытого конкурса с ООО «ПМК-8» заключен договор на строительство первого в республике крытого футбольного манежа на территории стадиона «Труд» в Чебоксарах, сообщили в Минспорта Чувашии. Возводиться спортобъект будет на средства республиканского бюджета.

По проекту предусмотрено два блока — основной с футбольным полем и помещением для хранения и подзарядки машины по уходу за газоном и вспомогательный блок с комнатами для тренеров и судей, раздевалками, медицинскими и техническими помещениями.

По контракту ввод спортивного сооружения в эксплуатацию должен состояться не позднее 24 декабря 2024 года.