Для перевозчиков стало новостью то, что весовой контроль заработал

Невероятной сложности дилемму пришлось рассматривать участникам встречи, прошедшей в Общественной палате Чувашии по инициативе бизнес-омбудсмена республики Александра Рыбакова.

Предыстория заседания весьма громкая. Коммерсанты, ведущие дела в сфере перевозок инертных грузов в Ибресинском округе неожиданно оказались на грани прекращения своего существования как бизнесменов. Дело в том, что неподалеку от Ибресь заработал комплекс автоматического весового контроля. А предприниматели и нанятые ими водители длительное время, видимо, считали, что рамки и камеры там установлены «для красоты». И даже когда появились предупреждающие о транспортном контроле знаки, видимо, не придали им значения. Даже номера машин, как делали во время строительства М-12, закрывать тряпочками не стали.

Но весы в один далеко не прекрасный для грузоперевозчиков день заработали. Вынесенные по их показаниям постановления стали рассылаться нарушителям. Причем пачками, ибо большегрузы там ездили очень активно, словно челноки. А суммы штрафов за губительный для автодорог перегруз весьма серьезные — в итоге накопились миллионы рублей наложенных взысканий.

И по сути кроме как банкротиться, теперь у предпринимателей вариантов почти нет. Поэтому они собрались, включили камеру и записали обращение к самому Президенту. Начали раскидывать это видео по местным пабликам, но сочувствия там не нашли. В Чувашии очень много водителей накопили негатива после поездок по разрушенным во время строительства трассы М-12 дорогам. На таком непростом и явно безрадостном фоне и состоялась встреча в Общественной палате.

Позиция Управления государственного автодорожного надзора жесткая — закон нарушен осознанно. Доводы о том, что не работало информационное табло, сообщающее о перегрузе — недостоверны. Потому что, как минимум, оно расположено после весов, и предотвратить правонарушение не могло. А вот дорожные знаки, предупреждающие о ведении весового контроля, там были. Причем их много, и установлены они начиная за километр до пункта весового контроля.

Федеральным законодательством определены максимальные весовые параметры грузовых транспортных средств. Так, для трехосного самосвала они составляют 25 тонн, а масса, зафиксированная комплексом, составила почти 40 тонн, что превышает разрешенное значение более чем на 57%. Оправдание о незнании массы перевозимого груза тоже вызывает сомнения, так объем кузова самосвала составляет 20 куб., вес кубометра песка — 1,4 тонны, и посчитать общую массу груза очень легко.

Позиция прокуратуры также лаконична: «Идут проверочные мероприятия. По их итогу будет принято решение». С дополнением в виде крылатой фразы: «Незнание закона не освобождает от ответственности».

В общем, перспективы у владельцев грузовиков очень печальные. Остается ждать итоговой позиции надзорных органов. И, наверное, стоит оплатить, как это предусмотрено законом, штрафы со скидкой. А может, суд пойдет навстречу и исходя из имущественного положения «фигурантов» назначит наказание «ниже нижнего предела».

Если же рассуждать совсем масштабно, то и коллегам этих незадачливых коммерсантов не стоит будить лихо, пока оно тихо. И перестать закрывать номера грузовиков при проезде работающих пунктов весового контроля. И надо посмотреть, кстати, как там состояние дорог неподалеку от карьеров. Их недавно восстановили после завершения основных работ на М-12. Но говорят, что местами уже недалеко до нового разрушения…