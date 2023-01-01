29 октября — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли Чувашской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта!

В Чувашии сегодня сформирована развитая сеть перевозчиков и логистических компаний, которые ежедневно обеспечивают благополучие и функционирование всех секторов экономики республики.

В этом году заработал Ситуационный центр управления интеллектуальной транспортной системой Чебоксарской агломерации, который должен стать ключевым звеном в управлении и развитии транспортных сервисов республики. Также ведется работа по созданию единого перевозочного пространства Чебоксарской городской агломерации.

Идет существенное обновление подвижного состав пассажирского транспорта. В текущем году заключен контракт на приобретение 21 троллейбуса с поставкой в декабре 2023 года. В планах на следующий год — приобретение еще 132 троллейбусов. В результате обновления парка средний возраст троллейбусов составит 4 года. Кроме этого, на дорогах Чувашии в 2024 году начнут перевозить пассажиров 47 новых автобусов.

Пассажирские и автомобильные перевозки и не останавливаются ни на минуту благодаря работе водителей, механиков, диспетчеров и других специалистов, каждый которых вносит свой неоценимый вклад в развитие родного региона.

Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Передавая свой опыт молодому поколению, вы закладываете основу для успешного развития транспортного комплекса Чувашии.

Желаю всем крепкого здоровья, профессиональных успехов, бодрости духа и новых свершений на благо родной республики!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев