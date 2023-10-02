Мастера коммуникаций стремятся в Чебоксары

За первые три дня приема заявок на первый в России конкурс специалистов по связям с общественностью «Мастер коммуникаций» заявилось уже более 220 специалистов из 53 регионов страны! Наибольшее количество заявок поступило из Москвы — 31 и Чувашии — 23. В конкурсе также изъявили принять участие специалисты из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ленинградской области, Краснодарского края и других регионов страны. Приятно отметить, что интерес к состязанию медийщиков проявили и представители новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области. Финал конкурса и награждение победителей пройдет седьмого декабря в Чебоксарах.