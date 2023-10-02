В Чувашии пересчитают бобров

Рейдовые мероприятия по подсчету бобров проводятся для того, чтобы понимать, сколько в следующем году можно выдавать охотничьих разрешений на их добычу, разъясняют в Минприроды Чувашии. Охотинспекторы будут обследовать берега рек и озер до конца ноября, а заодно и проверять, соблюдают ли охотники правила. Так, на прошлой неделе во время рейда специалисты выявили два нарушения: звероловы использовали так называемые ногозахватывающие капканы для поимки бобров, что запрещено в нашей стране из-за «негуманности» этих конструкций. У нарушителей изъяли пять таких приспособлений. За использование незаконных капканов их могут лишить права на охоту на срок от года до двух лет.