Новый транспорт на новом маршруте

Помимо башкирских, саратовских и московских троллейбусов чебоксарских пассажиров будет возить и татарстанский. На этой неделе в рамках Дней «КАМАЗа» в Чувашии состоялась передача Чебоксарскому троллейбусному управлению нового низкопольного троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Пока он будет работать в тестовом режиме.

Напомним, еще в июне Глава Чувашии Олег Николаев договорился с руководством ПАО «КАМАЗ» о партнерстве в обновлении пассажирского электротранспорта в республике на полях Петербургского международного экономического форума.

Оценивать плюсы и минусы машины специалисты будут в ближайшие два месяца. В том числе — и на новом маршруте № 62 «Чебоксары — Новочебоксарск», который планируют запустить в январе 2024 года, сообщает в своем госпаблике Минтранс Чувашии. Встретить новый троллейбус можно будет также на уже действующих маршрутах № 10 и 14. Мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями здоровья оценят низкий пол и большой проем средней двери. В салоне, рассчитанном на 85 пассажиров, предусмотрены USB-разъемы для зарядки телефонов и валидатор для бесконтактной оплаты проезда.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «У нас в планах на следующий год — закупка 132 троллейбусов. И мы заинтересованы, чтобы поставщиками были предприятия, которые производят технику, локализованную в Российской Федерации. На первый взгляд продукция «КАМАЗа» мне внешне, эстетически понравилась. Посмотрим, как она покажет себя в деле».

Валерий Семенов