В Чувашии досрочно завершен ремонт автодорожного моста через Шатьму

Мост через реку Шатьма в Красноармейском муниципальном округе, обновленный по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», полностью открыт для движения.

Как сообщили в Минтрансе Чувашии, почти 78-метровое мостовое сооружение 1995-го года постройки на автодороге «Чебоксары — Сурское» давно нуждалось в ремонте. На проезжей части постоянно скапливалась вода, стала разрушаться гидроизоляция, которая защищала мост от влаги, в негодность пришла и дорожная «одежда».

Строительно-монтажные работы стартовали в начале 2023 года. Специалисты подрядной организации ООО «Вертикаль» отремонтировали несущие конструкции моста, укрепили его конусные части, поменяли перила, барьерные ограждения, «перестелили» мостовое полотно. А кроме того, укрепили русло реки и обустроили водоотвод, и теперь на мосту не будет застаиваться вода.

Причем работы на объекте строители выполнили со значительным опережением графика, обратили внимание в Минтрансе. Сначала планировалось выполнить ремонт в два этапа: первую половину моста должны были обновить в этом году, вторую — привести в порядок до 30 сентября 2024 года. Но благодаря дополнительным средствам, которые республика получила из федерального бюджета на опережающий ввод дорожных объектов, реконструкцию моста удалось завершить за год.