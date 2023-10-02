Искусствовед Третьяковки прочитала в Чебоксарах лекции о творчестве знаменитых русских художников

«В Чувашии очень открытые и добрые люди»

Выставка «Три шедевра Левитана» из собрания Государственной Третьяковской галереи, которая работает сейчас в отделе русского и зарубежного искусства Чувашского художественного музея, пользуется ожидаемым успехом: с 4 октября ее посетило более двух тысяч человек.

Посмотреть на картины приходят зрители всех возрастов. Это и владельцы Пушкинских карт — школьники и студенты, и трудовые коллективы предприятий и организаций, и семейные группы. Взрослые с большим интересом слушают рассказы экскурсовода, молодежь изучает биографию художника вместе с игрой-бродилкой. А для тех, кто хочет погрузиться в тему более основательно, организовали лекторий со специалистами из самой Третьяковки. 17 и 18 октября в качестве спикера выступила Татьяна Балицкая — кандидат искусствоведения, методист отдела научно-просветительской работы ГТГ, автор лекционных курсов по истории отечественного искусства конца XIX — первой половины ХХ веков.

В первый день речь шла о великих мастерах русского пейзажа второй половины XIX века — ведь важно понимать, в каком контексте формировался талант мастера, чтобы увидеть, какие традиции он развивает и какие делает в своем творчестве открытия. Рассказ о работах Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Василия Поленова, Федора Васильева и других мастеров этого периода был проиллюстрирован высококачественными изображениями картин из фондов Третьяковской галереи. Специфика техники и колорита, излюбленные мотивы передвижников и характерные композиционные приемы — все это предстало доходчиво и наглядно.

«Лектор обращала внимание на становление художников, взаимосвязи в их творчестве, общие мотивы. Через сравнение картин мы увидели индивидуальность каждого автора, — рассказала посетительница выставки Татьяна Логвинова. — А еще очень приятно было увидеть изображение Чебоксар на одном из слайдов».

Слушателей впечатлила также возможность пообщаться со специалистом в своем деле и человеком по-настоящему увлеченным. «Можно долго слушать рассказы об искусстве, но общение с человеком, который сам им живет и дышит, дарит совсем другие эмоции», — говорит директор музея и художник-пейзажист Геннадий Козлов.

А гостья в свою очередь поделилась своими впечатлениями о Чебоксарах, в которых она гостит первый раз. «Удивлена, что в такую ветреную и дождливую погоду у нас полный зал! — отметила Татьяна Владимировна. — Аудитория слушала очень внимательно, с большим интересом. Вообще у вас очень «солнечные» люди — открытые, добрые, трудолюбивые». Порадовала Балицкую и возможность познакомиться с чувашским искусством и подходом наших музейщиков к созданию выставок: «Без выставки «Три шедевра Левитана в Чувашии» я, наверное, и не побывала бы здесь никогда».

Вторая лекция была посвящена непосредственно творчеству Исаака Ильича. А поскольку собрались на нее в основном сотрудники музеев, художники и преподаватели профильных учебных заведений, получился диалог о нюансах стилистики мастера, чертах импрессионизма в творчестве Левитана и трансформации в нем передвижнических традиций.

Еще один цикл встреч с сотрудниками Государственной Третьяковской галереи ожидает чебоксарских зрителей в ноябре. Не пропустите!