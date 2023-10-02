В селе Алтышево обустроили сквер и починили мост

Уютное и по-городскому комфортное место для отдыха есть теперь в селе Алтышево Алатырского муниципального округа. В рамках реализации инициативных проектов здесь завершились работы по благоустройству сквера.

В обновленном сквере установлены современные скамейки и беседки, а по дорожкам, вымощенным брусчаткой, можно гулять и днем, и вечером при свете фонарей. Дизайн сквера подобран с учетом ландшафтного рисунка территории, материалы же для скамеек, тротуара и прочих элементов благоустройства — исключительно отечественного производства.

Всего в этом году в Алатырском муниципальном округе реализуется 48 инициативных проектов. Среди них — ремонт моста в селе Иваньково-Ленино, установка въездной стелы в поселке Киря, ремонт водопровода в Стемасском сельском поселении. Ремонтируют водопровод и в Междуреченском сельском поселении, а до этого здесь завершили обустройство противопожарного водоема. А в селе Новые Айбеси с помощью проекта инициативного бюджетирования провели реконструкцию памятника участникам Великой Отечественной войны. Постамент обелиска был облицован плиткой, плиткой же выложили и ведущую к нему дорожку, рядом с памятником установили стенды с именами участников войны, а чуть поодаль поставили скамейки.

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии: «Сельские территории сегодня — это уже давно не глухая деревня, как было раньше в наших стереотипах. Сейчас жители стремятся сами благоустроить общественные пространства, вместе создают проекты, которые действительно необходимы. Мы их поддерживаем, направляем финансирование самым активным округам. В результате появляются комфортные скверы, оснащенные спортплощадки, новые дороги, другие современные объекты» .