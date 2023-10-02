За земельными участками присмотрит цифровой «помощник»

С высоты птичьего полета

В прошлом году на службу Росреестра заступили беспилотные летательные аппараты отечественного производства для обследования земельных участков. Новую цифровую технику российское ведомство передало в регионы. Появился свой БПЛА и в Управлении Росреестра по Чувашии. С тех пор летающий «помощник» совершил 17 вылетов, обследовал в республике свыше тысячи гектаров земли, проверил более четырех сотен участков.

Как помогает инспекторам земельного надзора «умное» оборудование, рассказал на недавнем заседании Общественного совета при Управлении Росреестра по Чувашии заместитель руководителя ведомства Сергей Васюков. Использование БПЛА, по его словам, позволяет проводить комплексное обследование территории, получать высокоточные фотографические планы местности, выявлять признаки нарушений требований законодательства со стороны землепользователей, а также исправлять ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости.

Оценили преимущества цифрового «помощника» и сами сотрудники, прошедшие специальное обучение, чтобы работать с беспилотником. По их мнению, БПЛА значительно экономит время проведения земельных проверок. Благодаря дрону можно осматривать труднодоступные участки. Росреестр, кстати, является одним из немногих государственных органов, которым разрешены полеты беспилотных аппаратов.

Но есть и свои нюансы. Например, долгая процедура согласования разрешительной документации для полетов. Чтобы получить добро Росавиации и местных властей, потребуется месяц или два, рассказывают в Росреестре. Без этого согласования подниматься в небо нельзя. Есть риск столкнуться с другими летательными аппаратами — квадрокоптерами, парапланами, вертолетами, а это чревато серьезной аварией или повреждением техники.

РОМАН НИКОЛАЕВ,

государственный инспектор Чувашской Республики по использованию и охране земель: «В отделе государственного земельного надзора отвечаю за работу с беспилотным летательным аппаратом. Прошел специальное обучение в Казани. Мне нравится работать с современной цифровой техникой. БПЛА ощутимо расширил наши возможности. Снимки и ортофотопланы, полученные с его помощью, помогают выяснить, как используются земли, определить точные координаты границ участков. Благодаря полученной информации мы выясняем, нет ли каких нарушений».

Как рассказали специалисты, получить качественные снимки с помощью такого оборудования можно с апреля по октябрь, когда земля еще не покрыта снегом. Кроме того, рекомендуется совершать полеты только при плюсовой температуре и при небольшом ветре. Вес летательного аппарата почти два кило, максимальная скорость — 70 км в час. Правда, в воздухе он может находиться до 37 минут, а чтобы обследовать запланированный участок, этого времени маловато, поэтому Управление докупило дополнительные аккумуляторы. Благодаря запасным батареям питания воздушное обследование можно продлить до полутора часов.

И все-таки мощность одного беспилотника не так велика, как хотелось бы инспекторам. Чтобы сделать картографические снимки всех земельных участков на территории Чувашии с помощью такого аппарата, необходимо 18 лет. Значит, нужно расширять его технические возможности, а это уже широкое поле для творчества молодых изобретателей — «айтишников» и инженеров. По мнению члена Общественного совета при Управлении Росреестра по Чувашии Ивана Иванова, использование новых технологий и цифровых решений в работе ведомства не может не радовать. И это только первые шаги. Общественник уверен, что в будущем за счет упрощения процедуры согласования полетов БПЛА, а также развития технологий получится значительно увеличить скорость воздушного обследования земли.